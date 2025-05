L'armée soudanaise a annoncé de nouveaux gains militaires dans le centre de Khartoum, au milieu des combats avec les Forces de soutien rapide (RSF).

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée a déclaré que ses forces continuaient de nettoyer les quartiers du centre de Khartoum des militants des RSF.

L'armée a partagé une vidéo montrant ses forces prenant le contrôle du centre commercial Al-Waha dans le quartier commercial du centre de Khartoum.

Les images montrent également des forces de l'armée déployées dans la tour Al Baraka, la Grande Mosquée de Khartoum et l'hôtel Araak dans la zone concernée.

Les RSF n'ont pas immédiatement commenté le communiqué de l'armée.

Catastrophe humanitaire

Vendredi, l'armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel dans la capitale, Khartoum, pour la première fois depuis le début de la guerre avec le groupe paramilitaire il y a près de deux ans.

Au cours des dernières semaines, le contrôle territorial des RSF s'est rapidement réduit au profit de l'armée soudanaise dans plusieurs États, notamment Khartoum, Al-Jazira, le Nil Blanc, le Kordofan du Nord, Sennar et le Nil Bleu.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée et les RSF se livrent une guerre qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon l'ONU et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le nombre de morts à environ 130 000.

La communauté internationale et l'ONU ont appelé à la fin de la guerre, avertissant d'une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes font face à la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires. Le conflit s'est étendu à 13 des 18 États du Soudan.

