Rafetison Olivia Nirinavalona a commencé à enseigner dans une école pour enfants défavorisés à un âge où la plupart des filles de son âge se préoccupent davantage des défis de l'adolescence que des inégalités sociales.

« J'avais 17 ans lorsque j'ai réalisé mon rêve d'enfance », raconte Olivia, aujourd'hui âgée de 28 ans, à TRT Afrika.

« Même à cet âge, le bonheur pour moi signifiait partager la lumière de l'apprentissage avec des enfants dans une école de village située à 74 km de la capitale malgache, Antananarivo. »

En tant qu'éducatrice animée par une passion de donner aux enfants de sa communauté des opportunités pour assurer leur avenir grâce à l'éducation, l'engagement d'Olivia envers cette cause est resté inébranlable au cours des 11 années qui ont suivi son choix de cette voie.

Lorsqu'elle n'enseigne pas en classe, la jeune femme se trouve souvent parmi des enfants dans des orphelinats, des villages reculés et des zones défavorisées, où son enthousiasme pour l'apprentissage se transmet à ses élèves.

La mission d'Olivia repose sur un objectif fondamental : inculquer aux enfants l'amour de la lecture.

En 2014, elle a rejoint Teach for Madagascar, une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la qualité de l'éducation à Madagascar, un pays de près de 31 millions d'habitants avec un taux d'alphabétisation légèrement supérieur à 30 %.

Grâce au projet LET'S READ, Olivia joue un rôle crucial en engageant des enfants qui, autrement, n'auraient pas accès à l'éducation en raison de l'insécurité financière ou des écarts sociaux.

Le projet, qui en est à sa quatrième année, lui tient particulièrement à cœur non seulement pour sa foi dans le pouvoir des mots écrits, mais aussi pour son succès dans la promotion de l'alphabétisation.

« LET'S READ vise principalement à promouvoir l'habitude de lire chez les enfants à Madagascar. Pour ce faire, nous avons publié des livres d'histoires pour enfants (Diary Nofy) en deux éditions, en 2021 et 2023. Onze de nos histoires ont été primées lors de concours d'écriture nationaux », explique Olivia à TRT Afrika.

Jusqu'à présent, près de 50 000 livres ont été imprimés en malgache, en français et en anglais, avec des versions audio et en braille de ces publications.

Ces ressources pédagogiques ont été distribuées aux écoles primaires publiques, aux institutions pour enfants malvoyants et aux orphelinats à travers Madagascar.

La lecture comme thérapie

Olivia voit les livres comme bien plus qu'une simple source de connaissances ou un moyen de stimuler l'imagination.

« J'ai aimé lire depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je choisissais des livres dans la bibliothèque de mon père et les dévorais. Il y a eu une période où j'étais victime d'intimidation à l'école et où je n'avais pas d'amis. La bibliothèque de l'école est devenue mon refuge. C'est là que j'ai découvert les trésors de la lecture », se souvient-elle.

Dans ses interactions avec les enfants, Olivia utilise son expérience de la lecture comme un exercice thérapeutique pour susciter un intérêt qui mène finalement à un engagement intellectuel.

« Ce qui me fascine dans la lecture, c'est la possibilité de s'évader dans un autre monde ou une autre dimension. C'est une façon d'enrichir mon imagination tout en élargissant mes connaissances », explique-t-elle.

Pour Olivia et ses collègues bénévoles du programme LET'S READ, apprendre aux enfants à lire et à écrire revient à protéger un droit fondamental, tel qu'énoncé dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Lors des travaux sur le terrain, les bénévoles sont souvent choqués par la vulnérabilité et la pauvreté auxquelles de nombreux enfants sont confrontés.

« Il est difficile d'accepter que ces enfants n'aient pas accès à l'imagination, ni même à la possibilité de rêver. Cela les limite énormément », se désole Olivia.

« Heureusement, nous avons des livres. Diary Nofy signifie 'journal de rêve', ou une fenêtre pour imaginer un avenir meilleur. Nous voulons montrer aux enfants que lire peut être amusant et que cela élargit leurs horizons ».

Élargir la portée

Créer, imprimer, traduire et distribuer ces livres à des millions d'enfants à travers le pays n'est pas une mince affaire. Cela nécessite un financement substantiel, que Teach for Madagascar obtient grâce à des partenariats locaux et internationaux, ainsi qu'à la vente des titres publiés.

À ce jour, l'initiative LET'S READ a permis d'organiser des séances de lecture régulières pour 67 764 enfants dans 1 006 écoles primaires publiques.

Cette année, Olivia et ses collègues prévoient d'étendre le programme à 390 écoles et centres pour enfants supplémentaires à Madagascar.

Un rapport de la Banque mondiale révèle que 96 % des enfants terminant l'école primaire sont incapables de lire correctement un simple paragraphe, soulignant l'urgence d'une réforme du système éducatif malgache.

« Nous sommes convaincus que le changement est possible et que notre contribution à une éducation de qualité peut améliorer la situation. Nous invitons tout le monde à s'impliquer car il y a beaucoup à faire. Même si nous commençons par une seule école, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons créer le changement car l'éducation est le moteur du changement », affirme Olivia.

Projet subsidiaire

En plus de l'initiative LET'S READ, son ONG a lancé Let's Connect : TALY Corps, une initiative de trois à six mois visant à soutenir les enseignants ruraux dans des régions telles qu'Androy, Haute Matsiatra, Vatovavy, Atsimo-Andrefana et Alaotra-Mangoro.

Le programme cherche à renforcer les capacités et à fournir des ressources pédagogiques essentielles.

Pour quelqu'un qui aspirait à devenir enseignante dès son enfance, Olivia a parcouru un long chemin en combinant son zèle pour l'éducation avec une responsabilité sociale.

« Après ma première expérience en tant qu'enseignante à l'adolescence, j'ai poursuivi un diplôme en pratique du développement global, consacrant mon temps libre au travail bénévole avec diverses organisations. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire de ce qui est devenu ma mission de vie », confie-t-elle à TRT Afrika.

