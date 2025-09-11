Les gouvernements d'Afrique subsaharienne ont fourni des repas scolaires à environ 20 millions d'enfants supplémentaires au cours des deux dernières années, a affirmé mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM), marquant un éloignement de la dépendance à l'aide étrangère et un engagement renforcé envers l'éducation.

La région a enregistré la plus forte augmentation de l'alimentation scolaire par rapport à toutes les autres régions, avec une hausse de près d'un tiers atteignant 87 millions d'enfants en 2024. L'Éthiopie, le Rwanda, Madagascar et le Tchad ont réussi à nourrir six fois plus d'enfants au cours de cette période.

« Les investissements gouvernementaux dans les repas scolaires... (reflètent) un changement significatif, passant de la dépendance à l'aide étrangère à la reconnaissance des repas scolaires comme un investissement public stratégique dans l'éducation et la santé des enfants », indique le rapport.

Les agriculteurs locaux en bénéficient également