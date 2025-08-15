Cecil le lion était l'emblème du parc national Hwange au Zimbabwe, disposait de sa propre page Wikipédia et portait un collier GPS suivi par des chercheurs d'Oxford.

Les touristes se rendaient au Zimbabwe uniquement pour le photographier. Il était, à tous égards, le roi de sa troupe.

Puis, un soir de juillet 2015, un riche chasseur de trophées américain a mis fin à sa vie avec un arc et des flèches.

La mort de Cecil a enflammé les réseaux sociaux, suscitant des protestations de Londres à Los Angeles et faisant de lui le symbole posthume d'une campagne contre la chasse aux trophées.

Une décennie plus tard, les lions et d'autres animaux sauvages continuent de mourir de la même manière chaque année. Simplement, ils n'atteignent pas les gros titres comme Cecil l'a fait.

Le 10 août marque la Journée mondiale du lion, que Dr Angie Elwin, responsable de la recherche à World Animal Protection, décrit comme « un rappel brutal que le 'roi de la jungle' reste non protégé contre l'exploitation commerciale par la chasse aux trophées et l'élevage en captivité ».

L'essor de l'industrie de l'élevage en captivité en Afrique du Sud au cours des 30 dernières années reflète à quel point les priorités en matière de conservation sont devenues déséquilibrées.

Le pays compte aujourd'hui près de 8 000 lions en captivité, soit plus du double des 3 500 lions vivant à l'état sauvage.

Dans le monde, il ne reste qu'environ 20 000 lions en dehors des centres d'élevage en captivité, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

La plupart des fermes de lions fonctionnent comme des chaînes de production intensives. Dr Louise de Waal, directrice de la campagne de conservation Blood Lions

À l'état sauvage, une lionne donne naissance tous les deux ans.

En captivité, elle peut avoir quatre à cinq portées sur la même période. Les lionceaux sont séparés de leur mère après quelques jours ou semaines.

Ensuite, comme le souligne Elwin, ils sont « monétisés à chaque étape de leur vie » : des attractions de « câlins avec les lionceaux » aux expériences de « marche avec les lions ».

Une fois trop grands pour être manipulés, les lions élevés en captivité sont invariablement vendus comme cibles pour des chasses en enclos, ou la mise à mort commerciale d'animaux trophées dans des espaces clos, où toute évasion est impossible.

C'est un sport sanglant qui représente le pire des excès humains.

Même la mort ne met pas fin à l'humiliation des lions.

« Les peaux, crânes et pattes deviennent des trophées, tandis que les os peuvent être séchés, emballés et parfois échangés illégalement pour le commerce international des os de grands félins », explique Elwin à TRT Afrika.

Les chasseurs accrochent les têtes et les peaux sur leurs murs.

L'Afrique du Sud a interdit l'exportation légale de squelettes de lions en 2019, mais une enquête récente de World Animal Protection a révélé que le commerce illégal se poursuit.

Entre 2014 et 2024, la base de données commerciale de la CITES montre que plus de 12 600 parties et produits de lions ont été exportés dans le monde – 9 629 trophées, 943 griffes, 670 squelettes, 486 crânes, 252 os, des peaux, des dents et d'autres parties du corps.