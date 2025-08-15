Cecil le lion était l'emblème du parc national Hwange au Zimbabwe, disposait de sa propre page Wikipédia et portait un collier GPS suivi par des chercheurs d'Oxford.
Les touristes se rendaient au Zimbabwe uniquement pour le photographier. Il était, à tous égards, le roi de sa troupe.
Puis, un soir de juillet 2015, un riche chasseur de trophées américain a mis fin à sa vie avec un arc et des flèches.
La mort de Cecil a enflammé les réseaux sociaux, suscitant des protestations de Londres à Los Angeles et faisant de lui le symbole posthume d'une campagne contre la chasse aux trophées.
Une décennie plus tard, les lions et d'autres animaux sauvages continuent de mourir de la même manière chaque année. Simplement, ils n'atteignent pas les gros titres comme Cecil l'a fait.
Le 10 août marque la Journée mondiale du lion, que Dr Angie Elwin, responsable de la recherche à World Animal Protection, décrit comme « un rappel brutal que le 'roi de la jungle' reste non protégé contre l'exploitation commerciale par la chasse aux trophées et l'élevage en captivité ».
L'essor de l'industrie de l'élevage en captivité en Afrique du Sud au cours des 30 dernières années reflète à quel point les priorités en matière de conservation sont devenues déséquilibrées.
Le pays compte aujourd'hui près de 8 000 lions en captivité, soit plus du double des 3 500 lions vivant à l'état sauvage.
Dans le monde, il ne reste qu'environ 20 000 lions en dehors des centres d'élevage en captivité, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.
À l'état sauvage, une lionne donne naissance tous les deux ans.
En captivité, elle peut avoir quatre à cinq portées sur la même période. Les lionceaux sont séparés de leur mère après quelques jours ou semaines.
Ensuite, comme le souligne Elwin, ils sont « monétisés à chaque étape de leur vie » : des attractions de « câlins avec les lionceaux » aux expériences de « marche avec les lions ».
Une fois trop grands pour être manipulés, les lions élevés en captivité sont invariablement vendus comme cibles pour des chasses en enclos, ou la mise à mort commerciale d'animaux trophées dans des espaces clos, où toute évasion est impossible.
C'est un sport sanglant qui représente le pire des excès humains.
Même la mort ne met pas fin à l'humiliation des lions.
« Les peaux, crânes et pattes deviennent des trophées, tandis que les os peuvent être séchés, emballés et parfois échangés illégalement pour le commerce international des os de grands félins », explique Elwin à TRT Afrika.
Les chasseurs accrochent les têtes et les peaux sur leurs murs.
L'Afrique du Sud a interdit l'exportation légale de squelettes de lions en 2019, mais une enquête récente de World Animal Protection a révélé que le commerce illégal se poursuit.
Entre 2014 et 2024, la base de données commerciale de la CITES montre que plus de 12 600 parties et produits de lions ont été exportés dans le monde – 9 629 trophées, 943 griffes, 670 squelettes, 486 crânes, 252 os, des peaux, des dents et d'autres parties du corps.
« Mettre fin à ce cycle est essentiel pour protéger les lions et préserver la réputation de l'Afrique du Sud en tant que leader mondial du tourisme éthique basé sur la faune. »
La mort de Cecil a cependant provoqué un changement.
Selon les données disponibles, le commerce mondial des trophées de lions a diminué d'environ un tiers depuis 2015, tombant à moins de 1 000 ces dernières années.
Mais la chasse aux trophées se poursuit pour les éléphants, les rhinocéros, les léopards et d'autres animaux.
En 2023, plus de 6 000 chasseurs internationaux ont tué plus de 34 000 animaux, selon l'Association des chasseurs professionnels.
Et ce, malgré le fait que la plupart des populations locales s'opposent à la chasse aux trophées.
Les communautés vivant près du parc national Kruger en Afrique du Sud demandent des alternatives à la mise à mort des animaux pour de l'argent, malgré la pauvreté, le chômage et la faune qui menace leur bétail et leurs cultures.
« Plus de 85 % des personnes que nous avons interrogées soutiennent l'introduction d'une 'taxe lion' sur les touristes internationaux, destinée à remplacer les revenus de la chasse aux trophées et à bénéficier directement aux communautés locales », explique Elwin, qui a contribué au Lion Levy Research Paper.
Environ 70 % des répondants ont rejeté l'idée que la chasse aux animaux sauvages « a toujours fait partie de notre culture et que nous devrions continuer à la pratiquer ».
Les défenseurs de la conservation estiment que cette taxe, si elle était mise en place, pourrait rapporter plus de 175 millions de dollars par an, soit suffisamment pour remplacer tous les revenus de la chasse aux trophées en Afrique du Sud sans effrayer les touristes.
« La taxe lion a un fort potentiel pour améliorer les moyens de subsistance des communautés locales », affirme Elwin.
Les communautés proches de parcs comme Kruger ont d'autres options.
Elles peuvent vendre des objets artisanaux traditionnels aux touristes, gérer des zones de faune et guider des éco-tours.
« Les lodges, campings et visites guidées gérés par les communautés attireraient également des voyageurs responsables à la recherche d'expériences authentiques en pleine nature », ajoute Elwin.
« Cela aide à créer des emplois et à générer des revenus directement liés à la préservation de la faune. »
Certaines communautés expérimentent des safaris virtuels et des webcams sur la faune pour des audiences internationales, générant des revenus avec un impact environnemental minimal.
Quelques-unes ont loué des terres à des groupes de conservation, tandis que d'autres participent à des campagnes de conservation de la biodiversité qui garantissent une rémunération.
« En adoptant ces diverses options de subsistance respectueuses de la faune, les communautés peuvent construire des économies durables qui soutiennent les objectifs de conservation, réduisent la chasse illégale et améliorent le bien-être général », explique Elwin.
Pour l'instant, il s'agit d'une course contre la montre pour passer de l'exploitation à la préservation, avant que le rugissement de la nature sauvage ne risque de s'éteindre à jamais.