Nétanyahou devient un "problème" pour l'Europe
La Première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié Benjamin Netanyahou de "problème" et a évoqué la possibilité de sanctions contre Israël.
Benyamin Netanyahou, Premier ministre israelien / AP
16 août 2025

La Première ministre du Danemark, pays qui préside actuellement l'Union européenne, Mette Frederiksen, a exprimé des critiques sévères à l'encontre du chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou.

Selon les médias danois, dans une interview accordée à Jyllands-Posten, elle a déclaré sans détour que « le Premier ministre israélien est lui-même un problème à l'heure actuelle ».

Frederiksen a reconnu que les pays européens ont des difficultés à influencer la situation au Moyen-Orient. « Il est évident, même à l'œil nu, que nous avons énormément de mal à peser sur ce qui se passe en Israël », a-t-elle souligné.

Elle a attiré l'attention sur la grave situation humanitaire à Gaza et a critiqué les projets d'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie.

« Nous faisons partie des pays qui souhaitent intensifier la pression sur Israël, mais nous n'avons pas encore le soutien des autres États membres », a ajouté Frederiksen.

Selon elle, il s'agit d'exercer une pression politique et d'imposer des sanctions ciblées contre certains responsables israéliens et colons. Elle n'a pas exclu la possibilité d'étendre ces restrictions à Israël dans son ensemble, notamment dans les domaines du commerce et de la coopération scientifique.

Frederiksen a souligné que les actions des autorités israéliennes « sont allées trop loin ».

Rappelons que la Commission européenne a proposé de suspendre partiellement la participation d'Israël au programme « Horizon Europe », qui finance des recherches scientifiques et des start-ups, en raison de la situation à Gaza.

