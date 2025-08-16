La Première ministre du Danemark, pays qui préside actuellement l'Union européenne, Mette Frederiksen, a exprimé des critiques sévères à l'encontre du chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou.
Selon les médias danois, dans une interview accordée à Jyllands-Posten, elle a déclaré sans détour que « le Premier ministre israélien est lui-même un problème à l'heure actuelle ».
Frederiksen a reconnu que les pays européens ont des difficultés à influencer la situation au Moyen-Orient. « Il est évident, même à l'œil nu, que nous avons énormément de mal à peser sur ce qui se passe en Israël », a-t-elle souligné.
Elle a attiré l'attention sur la grave situation humanitaire à Gaza et a critiqué les projets d'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie.
« Nous faisons partie des pays qui souhaitent intensifier la pression sur Israël, mais nous n'avons pas encore le soutien des autres États membres », a ajouté Frederiksen.
Selon elle, il s'agit d'exercer une pression politique et d'imposer des sanctions ciblées contre certains responsables israéliens et colons. Elle n'a pas exclu la possibilité d'étendre ces restrictions à Israël dans son ensemble, notamment dans les domaines du commerce et de la coopération scientifique.
Frederiksen a souligné que les actions des autorités israéliennes « sont allées trop loin ».
Rappelons que la Commission européenne a proposé de suspendre partiellement la participation d'Israël au programme « Horizon Europe », qui finance des recherches scientifiques et des start-ups, en raison de la situation à Gaza.