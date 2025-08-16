La Première ministre du Danemark, pays qui préside actuellement l'Union européenne, Mette Frederiksen, a exprimé des critiques sévères à l'encontre du chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou.

Selon les médias danois, dans une interview accordée à Jyllands-Posten, elle a déclaré sans détour que « le Premier ministre israélien est lui-même un problème à l'heure actuelle ».

Frederiksen a reconnu que les pays européens ont des difficultés à influencer la situation au Moyen-Orient. « Il est évident, même à l'œil nu, que nous avons énormément de mal à peser sur ce qui se passe en Israël », a-t-elle souligné.

RELATED TRT Global - Gaza : Des troupes israéliennes tuent 20 Palestiniens, dont 15 qui attendaient de l'aide alimentaire

Elle a attiré l'attention sur la grave situation humanitaire à Gaza et a critiqué les projets d'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie.