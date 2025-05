Le roi du Maroc Mohammed VI a donné son feu vert jeudi à un plan d'expansion ferroviaire d'une valeur de 96 milliards de dirhams (10,3 milliards de dollars), comprenant la construction d'une ligne à grande vitesse vers Marrakech, le principal centre touristique du pays, d'ici 2030, ont rapporté les médias d'État.

Les préparatifs du Maroc en vue de l'organisation de la Coupe du monde de football en 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal, ont stimulé l'extension des réseaux ferroviaires à grande vitesse, interurbains et urbains.

Le pays espère également que ces investissements contribueront à développer son industrie ferroviaire naissante.

La nouvelle ligne à grande vitesse, d'une valeur de 53 milliards de dirhams, partira de Kénitra, sur la côte atlantique, et s'étendra sur 430 kilomètres vers le sud jusqu'à Marrakech, desservant Rabat et Casablanca en cours de route.

Conçue pour une vitesse de 350 kilomètres par heure, la ligne réduira le trajet entre Marrakech et Tanger de deux heures, à 2 heures et 40 minutes, tandis que le temps de trajet entre Rabat et l'aéroport principal de Casablanca sera réduit à 35 minutes.

L'ONCF, l'opérateur ferroviaire public marocain, a annoncé en février qu'il avait signé des accords pour acheter 168 trains à la France, à l'Espagne et à la Corée du Sud pour un montant de 29 milliards de dirhams.