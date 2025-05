L'Inde et dix pays africains organiseront leur premier exercice naval conjoint en avril dans l'océan Indien, marquant une expansion significative de leur coopération militaire visant à renforcer la sécurité maritime et à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région.

Cet exercice de six jours, connu sous le nom de Africa-India Key Maritime Engagement (AIKEYME), sera co-organisé par la marine indienne et les forces de défense populaires de Tanzanie (TPDF).

Il est prévu de commencer à la mi-avril au large des côtes de Dar es Salaam et devrait devenir un événement biennal, selon les responsables.

La première édition inclura les forces navales de la Tanzanie, des Comores, de Djibouti, de l'Érythrée, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles et de l'Afrique du Sud. Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, est attendu pour inaugurer l'événement.

Opérations anti-piraterie

L'exercice conjoint se déroulera en deux phases : une phase portuaire et une phase en mer. Selon le ministère indien de la Défense, la phase portuaire se concentrera sur des discussions théoriques, des exercices de poste de commandement et des formations en matelotage et en opérations d'arraisonnement, tandis que la phase en mer inclura des opérations anti-piraterie, des missions de recherche et de sauvetage, des exercices avec hélicoptères et des formations au maniement des armes légères.

Dans une initiative connexe, l'Inde lancera également le navire de l'océan Indien (IOS) Sagar, une mission conjointe novatrice impliquant le patrouilleur offshore INS Sunayna. Du 15 avril au 8 mai, le navire sera équipé d'un équipage indien et de 44 membres du personnel naval provenant de neuf pays partenaires, et effectuera des missions de surveillance dans les zones économiques exclusives (ZEE) des nations participantes. Le navire fera escale dans les ports de Dar es Salaam, Nacala, Port-Louis, Port Victoria et Malé.

Renforcement de la coopération

Le porte-parole des TPDF, le colonel Gaudentius Ilonda, a salué cette initiative, affirmant que l'exercice conjoint reflète l'engagement de la Tanzanie à renforcer la coopération en matière de sécurité régionale.

« C'est une avancée historique. En accueillant AIKEYME, la Tanzanie consolide son rôle en tant qu'acteur clé de la sécurité maritime dans l'océan Indien », a déclaré Ilonda à Anadolu. « Nous sommes fiers de nous associer à l'Inde pour renforcer les capacités navales régionales afin de contrer les menaces communes telles que la piraterie et la contrebande. ».

Cette initiative s'inscrit dans la doctrine indienne SAGAR (Sécurité et Croissance pour Tous dans la Région), qui prône la coopération régionale pour faire face aux menaces communes telles que la piraterie, le terrorisme et la pêche illégale.

L'Inde a intensifié sa diplomatie de défense avec l'Afrique ces dernières années, mettant l'accent sur le renforcement des capacités, les formations conjointes et le partage de technologies militaires. En 2019, New Delhi a accueilli l'exercice de formation sur le terrain Afrique-Inde (AFINDEX) à Pune, impliquant des troupes de 17 nations africaines.

Présence de Pékin

L'Inde a également établi des stations radar de surveillance côtière aux Seychelles, à Maurice et aux Maldives, reflétant sa stratégie à long terme pour sécuriser les routes maritimes critiques et défier la présence de Pékin dans la région.

Les analystes de la défense estiment que la coopération navale croissante de l'Inde avec les pays africains intervient à un moment où la région de l'océan Indien devient un théâtre de compétition géopolitique. Les initiatives AIKEYME et IOS Sagar signalent l'intention de New Delhi de se positionner comme un partenaire de sécurité fiable tout en renforçant son influence sur les frontières maritimes de l'Afrique.

