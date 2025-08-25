Le président américain Donald Trump a accusé dimanche les grandes chaînes de télévision de couverture biaisée et a suggéré qu'elles devraient perdre leurs licences de diffusion.

Dans une publication sur Truth Social, le réseau social américain qu'il possède, Trump a affirmé que les diffuseurs ABC et NBC produisent une couverture majoritairement négative de sa présidence.

« Malgré une très grande popularité et, selon beaucoup, parmi les huit meilleurs mois de l'histoire présidentielle, ABC et NBC FAKE NEWS, deux des pires et des plus biaisées chaînes de l'histoire, me donnent 97 % d'histoires NÉGATIVES », a-t-il écrit.