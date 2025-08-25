INTERNATIONAL
Trump menace les médias américains et évoque une possible révocation des licences
Le président américain déclare qu'il serait "totalement favorable" à ce que les chaînes ABC et NBC perdent leurs licences de diffusion en raison d'une couverture "partiale" de sa présidence.
Trump a déclaré que les médias agissaient comme « un bras du Parti démocrate » et que leurs licences devraient être révoquées par la FCC. / AA
25 août 2025

Le président américain Donald Trump a accusé dimanche les grandes chaînes de télévision de couverture biaisée et a suggéré qu'elles devraient perdre leurs licences de diffusion.

Dans une publication sur Truth Social, le réseau social américain qu'il possède, Trump a affirmé que les diffuseurs ABC et NBC produisent une couverture majoritairement négative de sa présidence.

« Malgré une très grande popularité et, selon beaucoup, parmi les huit meilleurs mois de l'histoire présidentielle, ABC et NBC FAKE NEWS, deux des pires et des plus biaisées chaînes de l'histoire, me donnent 97 % d'histoires NÉGATIVES », a-t-il écrit.

Trump est allé plus loin, affirmant que ces médias agissent comme « un bras du Parti démocrate » et devraient voir leurs licences révoquées par la Federal Communications Commission (FCC).

« Je serais totalement en faveur de cela parce qu'ils sont tellement biaisés et mensongers, une véritable menace pour notre démocratie !!! » a-t-il ajouté.

Trump a souvent critiqué les médias traditionnels et ce qu'il appelle la couverture « fake news » de son administration.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
