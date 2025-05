"Le Forum d'Antalya sur la diplomatie a accueilli plus de 6 000 participants de 155 pays, dont 21 chefs d'État et de gouvernement et 64 ministres, des hauts représentants de 61 organisations internationales, ainsi que de nombreux représentants de groupes de réflexion, diplomates, scientifiques et hommes d'affaires", s’est félicité le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

L'événement a démarré vendredi et prend fin ce dimanche au Centre de congrès NEST, situé dans la zone touristique de Belek, à Antalya avec pour thème principal : "Adopter la diplomatie dans un monde qui diverge". Anadolu est le "Partenaire de communication global" de l'ADF.

Hakan Fidan a souligné que l'ADF se distingue comme une plate-forme de consultation riche et à plusieurs niveaux. Il met en lumière les développements régionaux et mondiaux et propose des solutions aux problèmes actuels.

Il a ajouté que les participants au Forum ont exprimé leurs espoirs et leurs préoccupations concernant l'avenir commun de l'humanité.

"Nous avons discuté de la façon dont la diplomatie peut promouvoir la réconciliation plutôt que la polarisation, afin de s'adapter à un monde en constante évolution. Nous avons souligné que la diplomatie n'est pas seulement un outil utilisé en temps de crise, mais qu'elle incarne également un esprit transformateur et une volonté réparatrice", a-t-il noté.

En outre, Hakan Fidan a indiqué la poursuite de travaux en vue d'une rencontre entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump. Les travaux permettront notamment de déterminer les lieu et date de cette rencontre.

Interrogé sur une potentielle visite du président Erdogan en Syrie, Hakan Fidan, a précisé : "Le Président a cette intention. Nous travaillons sur les conditions, la date et le cadre appropriés, de sorte que lorsque ce sera fait, d'autres voudront également se rendre en Syrie."

