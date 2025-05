Le conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique a déclaré lundi avoir reçu des projets de textes de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda concernant l'accord de paix tant attendu visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC.

Saluant les accords de paix proposés, Massad Boulos a déclaré sur X : « C'est une étape importante vers le respect des engagements pris dans la Déclaration de principes. »

Cependant, la médiation supposée des États-Unis fait déjà face à des vents contraires, des critiques accusant Washington de vouloir tirer parti du chaos pour prendre le contrôle des minerais stratégiques.

Massad Boulos, conseiller principal de l'administration Trump pour l'Afrique, a indiqué la semaine dernière que l'accès au secteur minier du Congo, actuellement dominé par la Chine, constituait une condition clé pour tout accord de paix.

« Agenda caché »

« Lorsque nous signerons l'accord de paix... l'accord sur les minerais avec la RDC sera signé ce jour-là, et un paquet similaire, mais de taille différente, sera signé ce jour-là avec le Rwanda », a précisé Boulos dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters.

Massad Boulos a affirmé qu'un accord pourrait être conclu d'ici environ deux mois, des rapports suggérant qu'une cérémonie de signature à la Maison-Blanche était bien envisagée.

« Positivement, si cela fonctionne, on peut dire que les États-Unis veulent mettre fin au conflit et promouvoir le développement économique dans la région », confie Ismael Buchanan, politologue rwandais, à TRT Afrika.

« Mais d'un autre côté, cela pourrait cacher un agenda visant à évincer les Chinois, les Russes et d'autres. On ne peut pas nier qu'ils veulent contrôler tout le secteur (minier), surtout lorsqu'on parle des minerais que possède la RDC », a-t-il ajouté.

Diplomatie des minerais

L'administration Trump a fait de la diplomatie des minerais une partie importante de sa politique étrangère. Elle a déjà conclu un accord sur les minerais stratégiques de l'Ukraine et montré un intérêt pour les ressources abondantes du Groenland.

L'est du Congo regorge de minerais critiques valant des milliards de dollars, notamment le cobalt et le lithium, essentiels pour les technologies d'énergie propre. La Chine domine actuellement le secteur minier de la RDC.

Mais la région est également en proie à un conflit qui dure depuis des décennies, lié à l'histoire de l'ingérence post-coloniale des puissances occidentales et à l'héritage du génocide rwandais de 1994.

Qu'a-t-on discuté jusqu'à présent ?

Avant l'implication de Washington, le Qatar avait organisé à la mi-mars une rencontre surprise entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux dirigeants avaient exprimé leur volonté d'un cessez-le-feu et de négociations pour mettre fin au conflit, selon une déclaration conjointe.

Des réunions ultérieures à Doha entre des responsables congolais et des représentants d'une coalition de milices ont conduit à des engagements pour résoudre le conflit pacifiquement. Puis, fin avril, les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda se sont rencontrés à Washington pour signer une déclaration de principes sur la voie de la paix.

Les deux nations se sont engagées à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a signé en tant que témoin, mais les deux ministres ont évité les poignées de main traditionnelles lors de la conférence de presse qui a suivi.

« Les deux pays (RDC et Rwanda) ont jusqu'à présent convenu de mettre fin au soutien aux groupes armés qui déstabilisent la région et de prioriser le retour volontaire des réfugiés congolais déplacés par le conflit », déclare Buchanan.

Qu’en pense la société civile congolaise ?

L'hostilité envers la médiation américaine gagne du terrain dans l'est du Congo et à travers l'Afrique, où beaucoup la considèrent comme un effort dirigé par les élites qui inaugurera une nouvelle vague de pillage des richesses du pays.

« Ces pourparlers n'ont ni bénéfice ni signification. Le président Tshisekedi aurait dû initier des discussions locales pour rechercher une solution locale, car les solutions aux problèmes d'insécurité du Congo nous sont connues », regrette Clovis Mutsuva, militant des droits dans l'est du Congo, dans une interview à TRT Afrika.

Cela reflète la méfiance des populations envers les interventions étrangères, la dernière en date ayant vu la reddition humiliante de centaines de mercenaires roumains amenés par le gouvernement congolais pour combattre aux côtés de l'armée dans le conflit.

Des rapports indiquent que les Roumains étaient payés 50 fois plus que les recrues militaires locales.

« Nous avons notre propre capacité à discuter de nos problèmes et à trouver des solutions. Les interventions externes ne sont conçues que pour piller nos ressources », affirme Mutsuva.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Une récente escalade des combats entre soldats congolais et rebelles du M23 depuis décembre 2024 a fait des milliers de morts parmi les civils et déplacé plus de 500 000 personnes, selon l'ONU.

La RDC et l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les rebelles, une allégation que Kigali dément. Les rebelles ont étendu leur territoire et contrôlent Goma et Bukavu, les deux plus grandes villes de la région.

Cette flambée de violence a conduit à des avertissements de l'ONU sur un risque de guerre régionale plus large.

Sept armées africaines mobilisées pour aider le Congo à rétablir l'ordre n'ont pas réussi à obtenir des résultats sur le terrain.

De nombreuses tentatives de négociation, y compris une initiative dirigée par l'Union africaine, ont également échoué à stopper les hostilités.

Les accords de paix précédents entre les deux voisins d'Afrique centrale ont échoué en grande partie à cause de la méfiance.