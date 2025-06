Par Hamza Kyeyune

Chaque soir, Awime Magela est confronté à la même réalité brutale : 13 personnes, un abri, et, avec un peu de chance, un seul repas.

Mais ce jeune homme de 22 ans ne se contente pas de survivre ; il innove. Dans un environnement où la dureté de la vie pourrait facilement engendrer le désespoir, il a trouvé un moyen de transformer les déchets en espoir.

Les matières premières rejetées – papier, sciure de bois et résidus agricoles – sont transformées en briquettes de biomasse entre les mains d'Awime.

Ces alternatives renouvelables et non polluantes au charbon de bois brûlent plus longtemps, produisent moins de fumée et coûtent moins cher que le combustible qui détruit lentement les forêts du Kenya.

C'est une solution née de la nécessité dans le camp de réfugiés Kakuma 1 au Kenya, l'un des plus grands sanctuaires au monde pour les populations déplacées.

Cette innovation prend une signification encore plus profonde dans le contexte de la réalité d'Awime.

Plus de dix ans après avoir fui les combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles dans la région du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), sa terre natale, il partage un abri exigu avec 12 membres de sa famille dans la section "Hong Kong" du camp de réfugiés bondé, surnommée ainsi en raison de l'activité commerciale qui y règne.

Les coupes budgétaires de l'administration Trump en matière d'aide, suivies de réductions par d'autres nations occidentales, ont aggravé la situation déjà précaire des réfugiés.

Réalités quotidiennes

Lorsque Awime rentre au camp vers 17 heures chaque jour après les cours au lycée Blue State, où il est étudiant, Mama Awime est généralement devant son réchaud.

Avec moins de 0,50 dollar de charbon de bois, elle fait bouillir de l'eau et prépare de l'ugali, une bouillie de maïs, pour toute la famille.

Bien que le charbon de bois soit la source d'énergie privilégiée à Kakuma, les écologistes craignent qu'il ne porte atteinte à la biodiversité du Kenya.

Les briquettes d'Awime visent à résoudre ce problème tout en rendant le combustible plus abordable. L'idée est développée grâce au financement de l'organisation Education Above All (EAA) et dans le cadre d'un projet d'action climatique mis en œuvre par Girl Child Network et Green Youth 360, une initiative environnementale dirigée par des jeunes.

"Nous fabriquons des briquettes à partir de divers résidus. Comparées au bois, les briquettes ont une densité double et un excellent rendement énergétique. Elles sont une alternative parfaite aux combustibles fossiles comme le charbon de bois", explique Awime à TRT Afrika.

Participation des étudiants

Brilliant Edamit, une élève de 15 ans au lycée Kakuma Arid Zone, a appris à fabriquer des briquettes grâce à Ephraim Lodiyo, un facilitateur de Green Youth 360.

"Les briquettes conservent la chaleur beaucoup plus longtemps que le bois de chauffage, maintenant une température élevée dans le réchaud, ce qui réduit considérablement les coûts de combustible par rapport aux autres combustibles fossiles", détaille-t-elle à TRT Afrika.

L'adolescente souligne également que, comparées à la combustion du bois ou du charbon de bois, les briquettes produisent beaucoup moins de fumée et de cendres, ce qui contribue à réduire la pollution de l'air intérieur et les risques de maladies respiratoires.

Dennis Mutiso, directeur adjoint de Girl Child Network, indique que le projet est mis en œuvre dans plusieurs écoles du camp de réfugiés de Kakuma et des communautés hôtes, permettant aux élèves de s'adapter et de contribuer à l'atténuation du changement climatique.

"L'intervention de l'EAA est une étape audacieuse vers la création d'un avenir plus résilient et autonome pour les réfugiés de Kakuma et leurs communautés hôtes", affirme-t-il.

Tareq Albakri, spécialiste des programmes internationaux de l'EAA, affirme que l'organisation vise, entre autres, à aider les réfugiés et leurs communautés hôtes à accéder à des sources d'énergie abordables tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique.

"En utilisant des briquettes, ces communautés pourraient bénéficier d'une source de combustible respectueuse de l'environnement, offrant un exemple pratique de vie durable et d'action climatique au Kenya", déclare Tareq à TRT Afrika.

Contexte général

Selon le rapport du recensement national de la population et du logement de 2019, 66,7 % des Kenyans dépendent exclusivement du bois de chauffage et du charbon de bois pour leurs besoins énergétiques. Plusieurs études indiquent que la demande de charbon de bois continue de croître, car les consommateurs n'ont généralement pas d'options d'énergie verte moins chères et plus accessibles.

Dans les zones rurales, neuf ménages sur dix utilisent du bois de chauffage et du charbon de bois, et 40 % dépendent du bois-énergie, qui comprend à la fois le charbon de bois et le bois de chauffage récoltés de manière non durable.

Patience Rusare, spécialiste principale des médias de l'EAA, observe qu'en donnant aux réfugiés et à leurs communautés hôtes à Kakuma les outils et les connaissances nécessaires pour fabriquer des briquettes et s'adapter à un climat changeant, l'organisation espère avoir un impact durable à la fois localement et globalement.

Cependant, les habitants notent que, bien que les sources d'énergie renouvelables comme les briquettes puissent remplacer le charbon de bois, il manque des incitations fiscales pour encourager une production commerciale à grande échelle et une adoption communautaire.

Ils souhaitent que le gouvernement promeuve des sources d'énergie alternatives telles que les briquettes et encourage également une production durable de charbon de bois, étant donné que la demande reste élevée.

De retour dans la section "Hong Kong" de Kakuma, la routine du soir d'Awime continue : école, maison, puis la perspective de dormir le ventre vide si la nourriture manque pour tout le monde.

Heureusement, une innovation née de la nécessité dans un camp de réfugiés pourrait apporter des réponses bien au-delà de l'apaisement des douleurs de la faim.