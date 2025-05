La Turquie a vivement critiqué plusieurs volets de la “planification de l'espace maritime” (PEM) récemment annoncée par la Grèce, arguant que le plan comprend des zones qui violent la juridiction maritime de la Turquie, tant en mer Égée qu'en Méditerranée orientale.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères mercredi, Ankara a réaffirmé que de telles actions unilatérales de la part d'Athènes n'ont aucune valeur juridique ni aucune conséquence pour la Turquie.

“Certaines des zones spécifiées dans la planification de l'espace maritime (MSP) déclarée par la Grèce dans le cadre de la législation de l'UE violent les zones de juridiction maritime de la Turquie dans la mer Égée et la Méditerranée orientale”, a indiqué le ministère.

La Turquie réaffirme son engagement en faveur du dialogue

La Turquie a réaffirmé sa volonté de maintenir le dialogue avec la Grèce, rappelant que toute planification maritime dans des mers partagées devait se faire sur la base de la concertation.

“À cet égard, la Turquie est toujours prête à coopérer avec la Grèce dans la mer Égée”, a souligné la déclaration, qui met en avant l’attachement d'Ankara au dialogue, malgré les tensions croissantes.

Les tentatives passées n'ont aucun fondement juridique

Citant des précédents, le ministère a souligné que les actions précédentes de la Grèce et ses efforts de “fait accompli” n'ont pas non plus eu de poids juridique.

La Turquie maintient que les dernières tentatives seront également inefficaces d'un point de vue juridique et diplomatique.

“Les actions et les tentatives de fait accompli susmentionnées, comme par le passé, n'auront aucune conséquence juridique pour la Turquie aujourd'hui ou à l'avenir”, ajoute la déclaration.

Référence à la déclaration d'Athènes de 2023

Ankara a également rappelé la Déclaration d'Athènes sur les relations amicales et de bon voisinage, signée par les deux pays le 7 décembre 2023, comme fondement d’un cadre d'orientation pour la résolution des questions bilatérales.

“La Turquie maintient sa position selon laquelle une approche sincère et globale devrait être adoptée pour résoudre les problèmes sur la base du droit international, de l'équité et du bon voisinage”, a déclaré le ministère.

La Turquie soumettra son propre plan maritime

En réponse à la planification maritime de la Grèce, la Turquie a annoncé qu'elle soumettra son plan d'aménagement de l'espace maritime à l'UNESCO et aux organes compétents des Nations unies.

Cette démarche vise à faire valoir ses revendications maritimes et à contrer ce qu'elle considère comme une ingérence de la Grèce.

Ce dernier développement intervient dans un contexte de fragile dégel des relations turco-grecques, les deux nations ayant récemment mis l'accent sur la diplomatie et le respect mutuel. Toutefois, les revendications maritimes de la Grèce continuent de mettre à l'épreuve les limites de cette bonne volonté.