CHAN 2024 : Le Sénégal bat le Soudan dans le match pour la troisième place
Cette victoire a apporté une petite consolation aux champions en titre, après leur défaite en demi-finale face au Maroc.
Les Lions de la Teranga ont été impeccables en séance de tirs au but. / Others
30 août 2025

Le Sénégal a battu le Soudan aux tirs au but vendredi pour décrocher la troisième place du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Cette victoire a offert aux champions en titre une petite consolation après leur défaite en demi-finale face au Maroc.

Le Soudan a pris l'avantage dès la sixième minute, avant que Seyni Ndiaye n'égalise pour le Sénégal à la 58e minute, lors d'un match disputé devant une foule animée dans la capitale ougandaise, Kampala.

Les Ouest-Africains ont dominé la possession, mais le Soudan a tenu bon, poussant la rencontre aux tirs au but, l'absence de prolongations étant prévue pour le match de classement.

Le Sénégal a réussi quatre tirs au but contre deux pour le Soudan.

« Les joueurs ont fait preuve de maturité après la déception de la demi-finale. Nous voulions terminer sur une bonne note, et nous y sommes parvenus », a déclaré l'entraîneur sénégalais Souleymane Diallo, cité par le site de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le Soudan disputait un match pour la troisième place pour la troisième fois, un record, tandis que le Sénégal participait à cet exercice pour la deuxième fois.

Le Maroc et Madagascar s'affronteront en finale samedi dans la capitale kényane, Nairobi.

Ce championnat est réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
