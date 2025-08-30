Le Sénégal a battu le Soudan aux tirs au but vendredi pour décrocher la troisième place du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN).

Cette victoire a offert aux champions en titre une petite consolation après leur défaite en demi-finale face au Maroc.

Le Soudan a pris l'avantage dès la sixième minute, avant que Seyni Ndiaye n'égalise pour le Sénégal à la 58e minute, lors d'un match disputé devant une foule animée dans la capitale ougandaise, Kampala.

Les Ouest-Africains ont dominé la possession, mais le Soudan a tenu bon, poussant la rencontre aux tirs au but, l'absence de prolongations étant prévue pour le match de classement.

Le Sénégal a réussi quatre tirs au but contre deux pour le Soudan.