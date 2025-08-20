AFRIQUE
3 min de lecture
Vers des accords de libre-échange Afrique-Japon dans un contexte de droits de douanes américains
Le Japon fait la promotion du commerce et des investissements lors du sommet avec les dirigeants africains pendant que l'aide occidentale diminue, notamment à travers l'annulation par Trump de la plupart des programmes de l'USAID.
Vers des accords de libre-échange Afrique-Japon dans un contexte de droits de douanes américains
Leaders africains lors d'une séance photo à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama, près de Tokyo. / AP
20 août 2025

Le Japon a accueilli mercredi des dirigeants africains pour une conférence de développement de trois jours, se présentant comme une alternative alors que le continent fait face aux défis posés par les réductions de l'aide occidentale, les conflits et le changement climatique.

Parmi les participants à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) : les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye, centrafricain Faustin-Archange Touadéra, nigérian Bola Tinubu, sud-africain Cyril Ramaphosa, kenyan William Ruto et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

« La crise de la dette et de la liquidité sur le continent africain aggrave l'environnement socio-économique déjà difficile et limite l'espace budgétaire des gouvernements pour mettre en place un filet de sécurité pour leurs citoyens », a déclaré le bureau de Ramaphosa dans un communiqué.

Les pays africains ont vu l'aide occidentale diminuer, notamment à travers l'annulation par le président Donald Trump de la plupart des programmes de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Accords de libre-échange

La TICAD devait aborder d'éventuels futurs accords de libre-échange entre le Japon et les nations africaines, des garanties de prêt et des incitations à l'investissement pour les entreprises japonaises, selon les médias locaux.

Cependant, le plus grand lobby d'affaires du Japon, Keidanren, a averti que Tokyo doit travailler pour gagner la confiance des nations en développement.

Nos recommandations

« En contribuant activement à résoudre les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les pays du Sud global, le Japon doit être perçu comme un partenaire digne de confiance », a suggéré Keidanren dans une recommandation politique en juin.

L'Afrique offre des opportunités grâce à sa population jeune et à ses ressources naturelles, a lancé le Premier ministre Shigeru Ishiba aux journalistes mardi.

« Nous discuterons de la manière dont nous pouvons exploiter ces ressources humaines et matérielles comme source de vitalité et les connecter à la croissance du Japon et à la prospérité du monde », a-t-il ajouté.

Gagner la confiance

« Plutôt que de nous concentrer sur nos propres besoins, nous voulons identifier soigneusement les besoins de nos partenaires et gagner leur confiance, remplissant ainsi notre rôle en tant que nation », a souligné Ishiba.

Ishiba devait proposer lors de la conférence - la neuvième depuis 1993 - une « zone économique » englobant la région de l'océan Indien et l'Afrique, selon Kyodo News.

Le Japon s'engagera à former 30 000 experts en intelligence artificielle au cours des trois prochaines années pour promouvoir la numérisation industrielle et la création d'emplois, a rapporté Kyodo.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us