Le Japon a accueilli mercredi des dirigeants africains pour une conférence de développement de trois jours, se présentant comme une alternative alors que le continent fait face aux défis posés par les réductions de l'aide occidentale, les conflits et le changement climatique.

Parmi les participants à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) : les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye, centrafricain Faustin-Archange Touadéra, nigérian Bola Tinubu, sud-africain Cyril Ramaphosa, kenyan William Ruto et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

« La crise de la dette et de la liquidité sur le continent africain aggrave l'environnement socio-économique déjà difficile et limite l'espace budgétaire des gouvernements pour mettre en place un filet de sécurité pour leurs citoyens », a déclaré le bureau de Ramaphosa dans un communiqué.

Les pays africains ont vu l'aide occidentale diminuer, notamment à travers l'annulation par le président Donald Trump de la plupart des programmes de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Accords de libre-échange

La TICAD devait aborder d'éventuels futurs accords de libre-échange entre le Japon et les nations africaines, des garanties de prêt et des incitations à l'investissement pour les entreprises japonaises, selon les médias locaux.

Cependant, le plus grand lobby d'affaires du Japon, Keidanren, a averti que Tokyo doit travailler pour gagner la confiance des nations en développement.