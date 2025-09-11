Un cadre supérieur de Barrick Mining, qui représentait l'entreprise dans des négociations tendues avec le gouvernement malien, a changé de camp pour devenir conseiller auprès du président du Mali, a déclaré un responsable du ministère des Mines à Reuters mercredi.

Hilaire Diarra, ancien directeur général de la mine d'or Tongon de Barrick en Côte d'Ivoire, a été nommé conseiller spécial du président malien par un décret signé fin août, consulté par Reuters cette semaine.

Le responsable du ministère des Mines a confirmé l'authenticité du document mercredi.

Ce changement représente un nouveau revers pour les efforts de la société minière canadienne visant à négocier le contrôle de son complexe minier d'or Loulo-Gounkoto, l'un des exemples les plus emblématiques du nationalisme des ressources dans les gouvernements ouest-africains cherchant à accroître leur contrôle sur leurs richesses en or et en uranium.

Code minier

Diarra et un porte-parole de Barrick n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement malien négocie avec Barrick depuis 2023 sur la mise en œuvre d'un nouveau code minier qui augmente les taxes et accorde au gouvernement une part plus importante de ses mines d'or.