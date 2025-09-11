AFRIQUE
Mali : Un cadre supérieur de Barrick Gold rejoint le camp de Goïta
Un cadre supérieur qui représentait la firme canadienne dans les négociations tendues avec le gouvernement du Mali a changé de camp pour devenir conseiller du président malien.
Un cadre supérieur de Barrick Mining, qui représentait l'entreprise dans des négociations tendues avec le gouvernement malien, a changé de camp pour devenir conseiller auprès du président du Mali, a déclaré un responsable du ministère des Mines à Reuters mercredi.

Hilaire Diarra, ancien directeur général de la mine d'or Tongon de Barrick en Côte d'Ivoire, a été nommé conseiller spécial du président malien par un décret signé fin août, consulté par Reuters cette semaine.

Le responsable du ministère des Mines a confirmé l'authenticité du document mercredi.

Ce changement représente un nouveau revers pour les efforts de la société minière canadienne visant à négocier le contrôle de son complexe minier d'or Loulo-Gounkoto, l'un des exemples les plus emblématiques du nationalisme des ressources dans les gouvernements ouest-africains cherchant à accroître leur contrôle sur leurs richesses en or et en uranium.

Code minier

Diarra et un porte-parole de Barrick n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement malien négocie avec Barrick depuis 2023 sur la mise en œuvre d'un nouveau code minier qui augmente les taxes et accorde au gouvernement une part plus importante de ses mines d'or.

Un administrateur provisoire nommé par un tribunal malien a pris le contrôle du site de Loulo-Gounkoto en juin, six mois après que Barrick a suspendu ses opérations sur place lorsque les négociations ont atteint une impasse.

L'ancien cadre de Barrick, Samba Touré, fait désormais partie de l'administration provisoire qui gère les opérations du complexe.

Placé provisoirement sous tutelle

Loulo-Gounkoto a produit 578 000 onces d'or en 2024, selon les états financiers de Barrick.

Depuis que l'administrateur provisoire a pris le contrôle, il a vendu 1 tonne métrique d'or, soit environ 35 274 onces. Les niveaux de production actuels représentent environ 25 % de la production normale, selon une source proche du dossier.

Diarra, citoyen malien qui a commencé sa carrière à la mine de Loulo, s'était rendu à Bamako depuis la Côte d'Ivoire cette année pour négocier au nom de la société minière canadienne, ont indiqué la même source et deux autres personnes.

