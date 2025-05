Des hommes armés ont pris d'assaut mardi un hôtel de la ville de Baladweyne, dans le centre de la Somalie, où se réunissaient des dignitaires de la région et des représentants du gouvernement, et un siège est en cours, ont déclaré à Reuters des témoins et des proches.

Dahir Amin Jesow, un législateur fédéral de Baladweyne, a déclaré qu'au moins quatre personnes avaient été tuées jusqu'à présent, mais que « nous continuons à compter les victimes ».

Le groupe terroriste Al Shabaab a revendiqué l'attentat dans un communiqué et a déclaré qu'il avait tué plus de 10 personnes.

Echanges de tirs

Al Shabaab lance fréquemment des attentats à la bombe et des attaques à l'arme à feu dans ce pays de la Corne de l'Afrique, où il tente de renverser le gouvernement et d'instaurer son propre régime fondé sur son interprétation stricte de la “charia islamique”.

“Nous avons d'abord entendu une énorme explosion suivie de coups de feu, puis une autre explosion”, a a expliqué Ali Suleiman, un commerçant qui a assisté à l'attaque.

“Des parties de l'hôtel Qahira ont été réduites en ruines à la suite des échanges de tirs entre les troupes gouvernementales et les hommes armé”s, a ajouté Ali Suleiman.

Un autre témoin qui vit près de l'hôtel, Halima Nur, a renseigné que des coups de feu retentissaient par intermittence alors que le siège se poursuivait.