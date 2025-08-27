Les équipes du Maroc et de Madagascar ont validé mardi leurs tickets pour la finale de la 8ᵉ édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se jouera samedi 30 août à Nairobi, la capitale kényane.

Victorieux du Kenya en quarts, Madagascar a composté son billet pour la finale en écartant le Soudan sur le score de 1 but à 0. Toky Rakotondraibe est le buteur de la partie grâce à une réalisation à la 116ᵉ minute (prolongations) lors de la première demi-finale du jour jouée au stade Benjamin Mkapa de Dares Salam (Tanzanie).

Classé troisième lors du précédent CHAN, Madagascar accède ainsi pour la première fois en finale du tournoi continental.

Au Mandela national stadium de Kampala (Ouganda), le Maroc a disposé du Sénégal pour l’autre demi-finale. Après 90 minutes sanctionnées par un match nul de 1 but partout et des prolongations infructueuses en termes de but, la décision est finalement intervenue aux tirs aux buts 5 à 3 pour les Lions de l'Atlas.

Le Soudan et le Sénégal vont ainsi disputer le 29 août le match de classement.