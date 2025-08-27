Les équipes du Maroc et de Madagascar ont validé mardi leurs tickets pour la finale de la 8ᵉ édition du championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se jouera samedi 30 août à Nairobi, la capitale kényane.
Victorieux du Kenya en quarts, Madagascar a composté son billet pour la finale en écartant le Soudan sur le score de 1 but à 0. Toky Rakotondraibe est le buteur de la partie grâce à une réalisation à la 116ᵉ minute (prolongations) lors de la première demi-finale du jour jouée au stade Benjamin Mkapa de Dares Salam (Tanzanie).
Classé troisième lors du précédent CHAN, Madagascar accède ainsi pour la première fois en finale du tournoi continental.
Au Mandela national stadium de Kampala (Ouganda), le Maroc a disposé du Sénégal pour l’autre demi-finale. Après 90 minutes sanctionnées par un match nul de 1 but partout et des prolongations infructueuses en termes de but, la décision est finalement intervenue aux tirs aux buts 5 à 3 pour les Lions de l'Atlas.
Le Soudan et le Sénégal vont ainsi disputer le 29 août le match de classement.
Coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, le CHAN 2025 a démarré le 2 août avec 19 équipes en lice réparties en quatre de poules.
Les deux premiers des poules ont accédé aux quarts de finale ; étape à laquelle les trois organisateurs ont tous été éliminés.
Compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains, le CHAN mis en place par la Confédération africaine de football à partir de 2009 (1ʳᵉ édition en Côte d’Ivoire) se joue tous les deux ans en alternance avec la Coupe d’Afrique des nations.
Avec deux finales remportées, le Maroc (2018 et 2020) et la RD Congo (2009 et 2016) sont les équipes les plus titrées.
Le vainqueur de cette édition va empocher 3.5 millions de dollars (USD) et le finaliste malheureux 1.2 million USD. Le troisième et le quatrième auront respectivement 700 mille et 600 mille USD.