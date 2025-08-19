AFRIQUE
L'ancien Premier ministre du Mali inculpé pour détournement de fonds publics
En détention provisoire, Choguel Kokalla Maiga, qui a été démis de ses fonctions en novembre 2024, est inculpé pour détournement de fonds publics.
Choguel Kokalla Maïga a été Premier ministre du Mali de 2021 à 2024. / TRT Afrika Français
il y a 15 heures

L'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, limogé en novembre 2024, a été inculpé pour détournement de fonds publics. Il reste en détention provisoire après une audience devant la Cour suprême du pays mardi.

Maïga est accusé de « détournement de fonds publics », a déclaré son avocat Cheick Oumar Konaré à l'AFP, ajoutant qu'aucune date n'a encore été fixée pour son procès.

« Nous restons sereins en attendant le procès », a affirmé Konaré, précisant que Maïga resterait en prison.

Huit de ses anciens collègues de l'époque où il était Premier ministre ont également été placés en détention. Son ancien chef de cabinet a été libéré en attendant son procès.

Nommé en 2021

Confirmant l'accusation de détournement, une autre source judiciaire a indiqué à l'AFP que Maïga était spécifiquement accusé de « préjudice aux biens publics, faux et usage de faux documents ».

Maïga a été arrêté il y a une semaine, quelques jours après que le Mali a procédé à des dizaines d'arrestations pour déjouer un présumé complot au sein de l'armée visant à renverser le gouvernement.

Maïga avait été nommé Premier ministre du Mali en 2021, servant sous l'administration du président de transition Assimi Goïta.

Après son limogeage en novembre 2024, Maïga a été remplacé par le général Abdoulaye Maïga.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
