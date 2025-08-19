L'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, limogé en novembre 2024, a été inculpé pour détournement de fonds publics. Il reste en détention provisoire après une audience devant la Cour suprême du pays mardi.

Maïga est accusé de « détournement de fonds publics », a déclaré son avocat Cheick Oumar Konaré à l'AFP, ajoutant qu'aucune date n'a encore été fixée pour son procès.

« Nous restons sereins en attendant le procès », a affirmé Konaré, précisant que Maïga resterait en prison.

Huit de ses anciens collègues de l'époque où il était Premier ministre ont également été placés en détention. Son ancien chef de cabinet a été libéré en attendant son procès.

Nommé en 2021