L'économie des paiements numériques en Afrique est appelée à se développer de plus en plus selon un rapport commandé par Mastercard à Genesis Analytics qui indique que l'économie des paiements numériques devrait atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2030.

La transformation numérique de l'Afrique est soutenue par les progrès rapides de la pénétration de l'internet et de l'inclusion financière, deux des facteurs de croissance les plus rapides des paiements numériques sur le continent.

Selon le rapport, la pénétration de l'internet en Afrique devrait croître à un taux annuel composé de 20 %, tandis que l'inclusion financière devrait augmenter de 6 % par an.

Le minage de crypto-monnaies chez les jeunes Nigérians divise l'opinion - TRT Afrika Le culte des crypto-monnaies se répand rapidement en Afrique, notamment au Nigéria, à mesure que la technologie blockchain se développe et que la valeur notionnelle de certaines pièces s'envole sur les plateformes d'échange. 🔗

Ces tendances indiquent une forte évolution vers les transactions numériques, les entreprises et les consommateurs adoptant de plus en plus les solutions sans contact, ce qui accélère encore la participation économique et l'accessibilité financière dans la région.

Une floraison de fintech

Selon les experts, l'Afrique devrait accueillir neuf des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde.

L'écosystème fintech de l'Afrique est un moteur essentiel de la transformation numérique et du progrès économique. Près de la moitié des entreprises fintech du continent ont été créées au cours des six dernières années et ont levé collectivement 6 milliards de dollars de fonds propres depuis 2000.

Pourquoi les entreprises africaines sous-exploitent les technologies numériques - TRT Afrika Selon un rapport de l’IFC, 76% des entreprises africaines connectées se limitent aux téléphones mobiles et aux paiements numériques et ne profitent pas assez des technologies numériques plus avancées pour exécuter des fonctions opérationnelles. 🔗

Selon la Banque mondiale, l'Afrique a reçu environ 100 milliards de dollars de transferts de fonds en 2023, ce qui représente environ 6 % du PIB du continent.