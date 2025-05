Les Léopards U20 de la République Démocratique du Congo affrontent les Black Stars du Ghana vendredi, au stade de Suez en Égypte, pour le premier match du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations U20, selon le calendrier officiel.

Le coup d’envoir du match sera donné à 18H00 GMT. La RDC, qui manque de régularité dans cette compétition, participe pour la troisième fois, après sa dernière présence en 2013.

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Guy Bukasa affirme que l’"objectif est d’accéder ne fût-ce qu’au deuxième tour, avant d’entrevoir la suite".

Avec 13 participations, les Black Stars du Ghana sont des habitués de la CAN U20 essaieront de faire respecter la hiérarchie. Leur succès dans cette compétition a fait du Ghana le deuxième pays le plus titré, avec 4 victoires (1993, 1999, 2015 et 2021).

Plus tôt dans le même stade de Suez, le premier match du groupe C oppose le Sénégal à la République centrafricaine, prévu à 15H00 GMT.

Cette compétition africaine, réservée aux footballeurs de moins de 20 ans, a débuté, depuis le 27 avril 2025, et prendra fin, le 18 mai.