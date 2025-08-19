Le président John Dramani Mahama du Ghana a accordé, lundi, une grâce présidentielle à 998 prisonniers parmi les 1 014 cas soumis pour examen.
L'agence de presse nationale du Ghana a rapporté que cette décision a été prise sur recommandation de l'administration pénitentiaire du pays et du Conseil des Anciens, conformément à l'article 7(1) de la Constitution ghanéenne.
Dans une déclaration de M. Felix Kwakye Ofosu, porte-parole du président et ministre de l'Information, il a été précisé que parmi les bénéficiaires de cette grâce, 787 sont des personnes ayant commis une infraction pour la première fois.
La déclaration ajoute également que 87 condamnés à mort verront leur peine commuée en réclusion à perpétuité, tandis que 51 autres verront leur peine de réclusion à perpétuité réduite à 20 ans d'emprisonnement.
Parmi les autres bénéficiaires figurent 33 détenus souffrant de maladies graves, 33 personnes âgées de plus de 70 ans, deux mères allaitantes et deux individus ayant fait appel de leur condamnation.