Le président John Dramani Mahama du Ghana a accordé, lundi, une grâce présidentielle à 998 prisonniers parmi les 1 014 cas soumis pour examen.

L'agence de presse nationale du Ghana a rapporté que cette décision a été prise sur recommandation de l'administration pénitentiaire du pays et du Conseil des Anciens, conformément à l'article 7(1) de la Constitution ghanéenne.

Dans une déclaration de M. Felix Kwakye Ofosu, porte-parole du président et ministre de l'Information, il a été précisé que parmi les bénéficiaires de cette grâce, 787 sont des personnes ayant commis une infraction pour la première fois.