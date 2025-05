Le maire de la ville d'Ofunato, dans le nord du Japon, a indiqué dimanche que le pire incendie de forêt depuis plus de 50 ans dans ce pays a été maîtrisé.

"À la suite d'une étude aérienne, nous avons estimé que l'incendie ne présentait plus de risque de propagation. Je déclare que l'incendie est désormais sous contrôle", a dit le maire d'Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, lors d'une conférence de presse.

L'incendie a dévasté environ 2.900 hectares et dépassé un précédent record de 2.700 hectares brûlés lors d'un incendie en 1975 sur l'île d'Hokkaido. Le temps humide qui a débuté mercredi après une période de sécheresse record a contribué aux efforts de lutte contre les incendies.

L'année dernière, le Japon a connu l'été le plus chaud de son histoire, alors que le changement climatique fait grimper les températures dans le monde entier.

Le nombre d'incendies de forêt au Japon a diminué depuis le pic des années 1970. Les incendies de forêt au Japon ont tendance à se produire entre février et mai, lorsque l'air s'assèche et que les vents se lèvent. Ces dernières années, il y a en eu environ 1.300 incendies par an.

