AFRIQUE
1 min de lecture
Le président algérien remplace le Premier ministre
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a limogé son Premier ministre Nadir Larbaoui et l'a remplacé par le ministre de l'Industrie Sifi Ghrieb.
Le président algérien remplace le Premier ministre
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a limogé le Premier ministre Nadir Larbaoui. / Photo : Reuters
29 août 2025

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a démis de ses fonctions le Premier ministre Nadir Larbaoui.

Larbaoui, ancien avocat, occupait ce poste depuis novembre 2023 après une carrière diplomatique au cours de laquelle il a représenté l'Algérie en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays ainsi qu'auprès des Nations Unies.

Son absence lors d'une récente réunion consacrée à un accident de bus ayant causé la mort de 18 personnes dans le pays a attiré l'attention.

Nos recommandations

Dans un communiqué publié jeudi, la présidence a annoncé la nomination du ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, comme Premier ministre par intérim.

Aucune raison officielle n'a été communiquée pour le limogeage de Larbaoui.

Ghrieb, qui conservera son portefeuille ministériel, a occupé divers postes de haut niveau, notamment celui de président du conseil d'administration de l'entreprise Algerian Qatari Steel.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us