Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a démis de ses fonctions le Premier ministre Nadir Larbaoui.
Larbaoui, ancien avocat, occupait ce poste depuis novembre 2023 après une carrière diplomatique au cours de laquelle il a représenté l'Algérie en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays ainsi qu'auprès des Nations Unies.
Son absence lors d'une récente réunion consacrée à un accident de bus ayant causé la mort de 18 personnes dans le pays a attiré l'attention.
Dans un communiqué publié jeudi, la présidence a annoncé la nomination du ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, comme Premier ministre par intérim.
Aucune raison officielle n'a été communiquée pour le limogeage de Larbaoui.
Ghrieb, qui conservera son portefeuille ministériel, a occupé divers postes de haut niveau, notamment celui de président du conseil d'administration de l'entreprise Algerian Qatari Steel.