Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a démis de ses fonctions le Premier ministre Nadir Larbaoui.

Larbaoui, ancien avocat, occupait ce poste depuis novembre 2023 après une carrière diplomatique au cours de laquelle il a représenté l'Algérie en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays ainsi qu'auprès des Nations Unies.

Son absence lors d'une récente réunion consacrée à un accident de bus ayant causé la mort de 18 personnes dans le pays a attiré l'attention.