Le géant du football turc Galatasaray a conclu le transfert de Victor Osimhen en provenance de Naples. La buteur des Super Eagles a été accueilli par des milliers de fans à son arrivée à Istanbul mercredi soir.

La star nigériane Victor Osimhen, que Galatasaray souhaitait recruter depuis longtemps en transfert libre, est arrivée à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en compagnie du vice-président de Galatasaray Sportif AŞ, Abdullah Kavukcu.

« Je ne sais pas quels mots utiliser pour décrire cela. C’est incroyable d'être ici. Regardez la foule, regardez les gens qui suivaient l'avion. Je suis chez moi. C'est ici que je veux être. Je suis heureux d'être ici, de revenir. Je tiens à remercier notre président, Abdullah Kavukcu, George Gardi, Okan Buruk, et tous ceux qui ont rendu mon retour possible », a déclaré Osimhen aux journalistes et aux fans.

L'attaquant de 26 ans devrait passer des examens médicaux jeudi 31 juillet, avant de signer un contrat de transfert définitif avec Galatasaray le 2 août, rapporte TRT Spor.

Heureux d’être ici

« Je tiens également à remercier les fans qui m'ont montré qu'ils me voulaient, qui me voulaient autant que je les voulais. Je suis heureux d'être ici. Comme je le dis toujours : l'histoire continue. Je suis heureux de continuer cette histoire avec Galatasaray », a ajouté Osimhen.

L'agent sportif et manager George Gardi, qui accompagnait également Osimhen, a déclaré aux journalistes que le désir de l'attaquant de rester à Galatasaray avait joué un rôle déterminant dans le transfert.

« C'était un transfert incroyable pour le club. Le président et Abdullah Kavukcu ont fait un excellent travail. Cela démontre clairement la vision du club et son objectif de devenir l'un des meilleurs clubs d'Europe et de la Ligue des champions. Ce fut un processus de négociation très complexe avec Naples, mais Victor voulait vraiment venir ici. C'était le plus important », a fait savoir Gardi.

Le transfert fait suite à de longues négociations avec Naples pour Osimhen, qui avait joué en prêt pour l'équipe jaune et rouge la saison dernière.

L'attaquant a marqué 37 buts et réalisé 7 passes décisives en 41 matchs, aidant Galatasaray à remporter la Coupe de Turquie Ziraat avec une victoire 3-0 contre Trabzonspor.

Le footballeur de 26 ans a également terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Super Ligue Trendyol.