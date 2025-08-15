Le gouvernement de transition du Mali a annoncé, jeudi soir, avoir démantelé un réseau de déstabilisation des institutions de la République et avoir procédé à des arrestations des acteurs dès le 1ᵉʳ août 2025, a déclaré à la télévision le général de division Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, assurant l'intérim de la Défense.

« Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République », a indiqué la même source, affirmant qu'« au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali ».

Daoud Aly Mohammedine explique que « grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1ᵉʳ août 2025 ».

« Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vizilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sagara », a déclaré le général de division Daoud. Aucune réaction officielle des autorités françaises n’a été communiquée à ce stade.

Appel à la vigilance