Dans une lettre adressée au Premier ministre et révélée par Le Figaro, Emmanuel Macron demande au gouvernement d’agir avec plus de fermeté et de détermination face à l’Algérie.

“Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels”, indique-t-il, ajoutant que “désormais, nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté”.

“Se faire respecter et agir sans répit”

Parmi les premières mesures demandées, le président a chargé son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de notifier la “suspension officielle de l’accord de 2013” concernant les visas diplomatiques et officiels, soulignant que “la France doit être forte et se faire respecter”.

Macron précise que, face à la menace d’individus algériens dangereux, “il faut agir sans repos et sans répit”. Il demande au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, de mettre en œuvre “immédiatement” des mesures pour expulser les personnes en situation irrégulière, notamment celles ayant purgé des peines de prison ou actuellement placées en centre de rétention.