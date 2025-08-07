INTERNATIONAL
2 min de lecture
Macron durcit le ton face à l'Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
"Pas d'autre choix" : Emmanuel Macron appelle son gouvernement à agir avec plus de fermeté envers l'Algérie.
Macron durcit le ton face à l'Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Macron durcit le ton face à l'Algérie. / Reuters
il y a 15 heures

Dans une lettre adressée au Premier ministre et révélée par Le Figaro, Emmanuel Macron demande au gouvernement d’agir avec plus de fermeté et de détermination face à l’Algérie.

“Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels”, indique-t-il, ajoutant que “désormais, nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté”.

“Se faire respecter et agir sans répit”

Parmi les premières mesures demandées, le président a chargé son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de notifier la “suspension officielle de l’accord de 2013” concernant les visas diplomatiques et officiels, soulignant que “la France doit être forte et se faire respecter”.

Macron précise que, face à la menace d’individus algériens dangereux, “il faut agir sans repos et sans répit”. Il demande au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, de mettre en œuvre “immédiatement” des mesures pour expulser les personnes en situation irrégulière, notamment celles ayant purgé des peines de prison ou actuellement placées en centre de rétention.

Recommandé
RELATEDTRT Global - Passeports : L'Algérie promet la réciprocité après les restrictions françaises

Malgré la tension, le chef de l’État assure que son “objectif est de retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l’Algérie”, en listant une série de contentieux, dont les questions mémorielles, la dette hospitalière, les ingérences et les restitutions des sites d’essais nucléaires français en Algérie.

Il insiste cependant sur la nécessité de préserver “un lien” avec la majorité des Français d’origine algérienne, tout en appelant à la responsabilité de ceux qui peuvent décider la reprise des relations. “Ce n’est pas une rupture définitive, mais un appel à la responsabilité”, conclut le président.

Ce tournant intervient après la dégradation rapide des relations franco-algériennes, marquée notamment par la reconnaissance par Paris de la “souveraineté marocaine” sur le Sahara occidental, les interpellations de plusieurs “influenceurs algériens” et la condamnation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

SOURCE:TRT Français
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us