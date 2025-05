Des soldats jubilants ont accueilli le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, à l'aéroport international de Khartoum au début de cette semaine, marquant peut-être un tournant pour cette nation d'Afrique du Nord après près de deux ans de combats acharnés.

Bien que l'administration de transition dirigée par al-Burhan n'ait pas encore déclaré une victoire complète dans la bataille de l'armée contre les Forces de soutien rapide (RSF) depuis avril 2023, les Forces armées soudanaises (FAS) ont repris le contrôle du quartier général militaire, du palais présidentiel, du siège des renseignements d'État et de la banque centrale.

L'aéroport international a été reconquis le 25 mars après avoir été sous le contrôle des RSF depuis le début de la guerre.

Les experts estiment que les gains militaires à Khartoum sont à la fois stratégiques et symboliques, bien qu'ils soient peu susceptibles de mettre fin immédiatement au conflit. En effet, les RSF – dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti – et leurs milices alliées continuent de contrôler de vastes territoires dans la région occidentale du Darfour et ailleurs dans le sud.

« Que l'armée soudanaise batte les RSF à Khartoum était attendu. Mais le faire au Darfour est une tout autre affaire », explique ElBashir Idris, militant des droits de l'homme et analyste soudanais, à TRT Afrika.

Le général al-Burhan et Dagalo étaient partenaires depuis leur coup d'État en octobre 2021, mais ils se sont brouillés à propos d'un plan de transition vers un régime civil.

Le conflit a depuis forcé plus de 12 millions de personnes à quitter leur foyer, tandis que la moitié de la population lutte contre la faim dans ce que l'ONU décrit comme la plus grande crise humanitaire au monde.

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, les RSF étant également accusées de génocide.

Compte tenu de la dynamique actuelle, la perspective d'un conflit qui se prolonge malgré la reprise de Khartoum par les FAS est le facteur le plus inquiétant pour les millions de personnes qui souffrent.

« Historiquement, lorsque la capitale est capturée, cela signifie la fin de la guerre. Mais au Soudan, cela signifie seulement la fin d'une phase et le début d'une nouvelle… La grande question maintenant est de savoir si les FAS ont les moyens de porter la guerre à Hemedti au Darfour », affirme Pascal Cuttat, conseiller principal au think tank Sahan basé au Kenya, à TRT Afrika.

Dangers de partition

Ces derniers mois, depuis que la dynamique de la guerre a basculé en faveur de l'armée, les craintes d'une partition du Soudan en zones contrôlées par l'armée et territoires dirigés par les RSF se sont accrues. Le pays est le troisième plus grand d'Afrique en termes de superficie.

Les analystes avertissent qu'une telle partition serait désastreuse, car elle ne ferait qu'interrompre temporairement le conflit avant que les combats ne reprennent à plus grande échelle une fois que les deux camps se seront réarmés.

Le consensus général est que cela ne serait pas dans l'intérêt des FAS d'avoir un voisin aux intentions hostiles ou issu d'une animosité profonde.

« Après près de deux ans de guerre, je ne pense pas que le peuple soudanais souhaite vivre en tant que voisin des RSF. S'il y avait une partition, cela arrêterait peut-être les combats maintenant, mais cela prolongerait la guerre », soutient Idris.

« Essentiellement, diviser le pays reviendrait à mettre les RSF au même niveau que les FAS avec un arsenal qui prolongerait le conflit. »

Un chemin semé d'embûches vers la paix

Les tentatives de médiation entre les deux camps, notamment par l'Union africaine, l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont échoué car aucun des deux camps n'est prêt à céder.

Le général Burhan insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de discussions avec les RSF tant qu'ils ne se retireront pas et ne déposeront pas les armes.

Les RSF, quant à elles, ont récemment signé une charte avec des milices alliées pour la formation d'un gouvernement parallèle.

« Il serait très difficile pour les parties de se retrouver à la table des négociations ; elles ne voient pas l'intérêt d'y être… (les FAS) sont devenues beaucoup plus intransigeantes dans leur effort pour obtenir une victoire militaire plutôt qu'une solution pacifique », explique Idris.

Les acteurs civils ont également du mal à proposer des voies alternatives vers un processus de paix qui mettrait fin à la guerre et rétablirait un régime civil.

« Je ne pense pas que quiconque propose quelque chose qui offre une alternative viable… Les belligérants ont clairement indiqué que le conflit sera réglé militairement », explique Cuttat.

Tourments incessants des civils

Les accusations de politisation de l'aide humanitaire par les deux camps ont marqué la guerre. Selon l'ONU, environ 30,4 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance.

Les efforts humanitaires ont été gravement entravés par l'absence de sécurité, compliquant le déplacement des approvisionnements. Les gains de l'armée à Khartoum ne devraient pas changer le manque d'accès à l'aide et aux fournitures médicales.

« Ce qui s'est passé ces dernières semaines est hautement symbolique. Mais les combats continuent, et les gens ne verront pas d'amélioration de la situation de sitôt », déclare Cuttat.

Les analystes mettent également en garde contre le schéma des attaques de représailles des RSF contre les civils dans les territoires sous leur contrôle.

« Globalement, ce que nous avons vu est un schéma. Chaque fois que les FAS réalisent des gains territoriaux, les RSF expriment leur frustration sur les civils dans les territoires contrôlés par les paramilitaires », explique Idris.

« L'aide a été politisée et utilisée comme une arme dans cette guerre, bien qu'il y ait un espoir que les récents développements à Khartoum facilitent l'entrée de l'aide humanitaire dans la capitale. »

Pour le Soudan ravagé par la guerre, même une lueur d'espoir vaut désormais la peine d'être attendue.