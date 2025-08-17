Selon le quotidien Haaretz, des rassemblements ont eu lieu sur des places et des carrefours centraux à travers le pays, notamment à la place de Paris à Jérusalem, au centre Horev à Haïfa, à Beer-Sheva dans le sud et à Nahariya dans le nord pour réclamer un accord visant à libérer les captifs détenus à Gaza et mettre fin à la guerre en cours.

Les principaux cortèges se sont tenus devant le siège du ministère de la Défense et sur la place Habima, le long du boulevard Rothschild à Tel-Aviv.

Des proches de captifs ont pris la parole dans chaque lieu, exhortant le gouvernement à conclure un accord d’échange avec le Hamas.

L’opposition israélienne et les familles accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahu de bloquer les négociations pour des raisons politiques, estimant qu’il privilégie la survie de sa coalition plutôt qu’un compromis.

