La joueuse de tennis britannique Harriet Dart a présenté ses excuses après avoir demandé à l'arbitre de chaise de dire à son adversaire de mettre du déodorant, car elle « sent vraiment mauvais ».

Dart a perdu 6-0, 6-3 contre la joueuse française Lois Boisson au premier tour de l'Open de Rouen sur terre battue. Un micro a capté ses propos lors d'un changement de côté, où elle a dit à l'arbitre : « Pouvez-vous lui dire (Boisson) de mettre du déodorant ? ... Parce qu'elle sent vraiment mauvais. »

Après que les images ont circulé sur les réseaux sociaux, Dart a publié des excuses sur Instagram, déclarant : « C'était un commentaire fait sous le coup de l'émotion que je regrette profondément. »

« Ce n'est pas ainsi que je veux me comporter, et j'assume l'entière responsabilité », a-t-elle écrit. « J'ai beaucoup de respect pour Lois et la manière dont elle a joué aujourd'hui. Je vais tirer des leçons de cet incident et aller de l'avant. »

De son côté, Boisson, qui faisait sa première apparition sur le circuit WTA de la saison et remonte progressivement dans le classement après des blessures (actuellement 303e), a répondu avec humour.

Elle a publié une photo sur Instagram où elle est sur le court, avec un déodorant Dove ajouté par montage au-dessus de sa main, en taguant la marque et en écrivant qu'ils « devraient apparemment collaborer ».