Une personne a été tuée et au moins 17 autres hospitalisées alors que des milliers de Kényans sont descendus dans les rues mercredi pour marquer le premier anniversaire des manifestations anti-gouvernementales, selon des médias kényans.

Au moins 10 personnes, dont une policière ayant subi des blessures à la tête, ont été transportées à l’hôpital national Kenyatta dans la capitale, Nairobi, d’après le média local Citizen.

L’Autorité des communications du pays a ordonné à toutes les chaînes de télévision et de radio de cesser la couverture en direct des manifestations, avertissant de « mesures réglementaires » en cas de non-respect de cette directive.

Dans le comté de Machakos, une personne a été tuée par balle et au moins sept autres ont été hospitalisées dans la ville de Matuu avec des blessures par arme à feu.

Gaz lacrymogène

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants.

Des milliers de personnes ont défilé dans tout le pays d’Afrique de l’Est mercredi pour commémorer le premier anniversaire des manifestations dramatiques contre le projet de loi financier, tenues le 25 juin 2024, qui avaient conduit à l’envahissement du parlement, à des tirs de la police faisant plus de 60 morts.

L’administration du président William Ruto a fait face à une intense critique pour sa gestion des manifestations, qui ont également causé des dégâts matériels importants.

Le gouvernement a par la suite reconnu des morts et des disparitions liés aux troubles.

Ruto a dissous presque tout son cabinet en juillet, ne conservant que le Premier secrétaire du cabinet, Musalia Mudavadi, et promettant de former un « gouvernement inclusif ».

Déclenchées par la colère publique face à la hausse du coût de la vie et aux politiques fiscales du président Ruto, les manifestations à Nairobi, Kisumu et Mombasa ont été parmi les plus intenses.

Initialement centrées sur des revendications économiques, elles ont évolué en appels à la démission de Ruto et ont causé des dégâts matériels considérables.