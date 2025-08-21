Un animateur de radio nigérian a établi un nouveau record mondial en animant l'émission radio la plus longue de l'histoire.

George Iniabasi Essien, connu de ses auditeurs sous le nom de "Mighty George", est resté à l'antenne pendant 105 heures, comme l'a confirmé le Guinness World Records.

Il a animé cette émission sur Comfort 95.1 FM à Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom, entre le 27 avril et le 1er mai.

Âgé de 43 ans, il avait droit à cinq minutes de repos pour chaque heure passée à animer son émission.

"Je voulais célébrer mes 20 ans dans la radio et mettre l'État d'Akwa Ibom ainsi que le Nigeria sur la carte mondiale. C'est le premier record individuel établi dans l'État d'Akwa Ibom et le premier record nigérian dans le domaine de la radiodiffusion," a-t-il confié au Guinness World Records.

"J'ai ressenti une joie indescriptible, un sentiment d'accomplissement et de satisfaction (quand j'ai battu le record), surtout en tant que première tentative individuelle réussie dans l'État."