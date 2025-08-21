AFRIQUE
Avec 105 heures d'antenne, le Nigérian Essien bat le record de la plus longue émission radio
Il a animé l'émission sur Comfort 95.1 FM à Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom, entre le 27 avril et le 1er mai. L'homme de 43 ans gagnait cinq minutes de repos pour chaque heure d'émission.
La diffusion de George célébrait ses 20 ans à la radio. / Others
21 août 2025

Un animateur de radio nigérian a établi un nouveau record mondial en animant l'émission radio la plus longue de l'histoire.

George Iniabasi Essien, connu de ses auditeurs sous le nom de "Mighty George", est resté à l'antenne pendant 105 heures, comme l'a confirmé le Guinness World Records.

Il a animé cette émission sur Comfort 95.1 FM à Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom, entre le 27 avril et le 1er mai.

Âgé de 43 ans, il avait droit à cinq minutes de repos pour chaque heure passée à animer son émission.

"Je voulais célébrer mes 20 ans dans la radio et mettre l'État d'Akwa Ibom ainsi que le Nigeria sur la carte mondiale. C'est le premier record individuel établi dans l'État d'Akwa Ibom et le premier record nigérian dans le domaine de la radiodiffusion," a-t-il confié au Guinness World Records.

"J'ai ressenti une joie indescriptible, un sentiment d'accomplissement et de satisfaction (quand j'ai battu le record), surtout en tant que première tentative individuelle réussie dans l'État."

George est responsable des programmes à Comfort FM, mais il travaille également comme acteur vocal et annonceur de stade pour l'équipe nationale du Nigeria.

Il travaille à Comfort FM depuis huit ans et anime l'émission "Comfort Breakfast Fiesta" de 5h à 10h, en plus de plusieurs émissions sportives et de la conception des autres programmes de la station.

Pendant son exploit record, George a interviewé une grande variété de personnes sur leur vie et leur carrière. Il a accueilli 80 invités en studio et a discuté avec 20 autres par téléphone.

Ils ont abordé des sujets allant du sport et de la mode à la politique, la gouvernance et l'actualité.

Initialement, il avait prévu de maintenir son émission pendant 90 heures, mais il a continué jusqu'à 105 heures, jusqu'à ce que l'épuisement mental et physique l'oblige à s'arrêter.

George a déclaré avoir rencontré de nombreuses difficultés pendant sa tentative. Il a dû faire face à des problèmes techniques, à l'inconfort, à des invités indisponibles et même à un intrus menaçant de compromettre toute son entreprise.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
