La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a fait ses débuts sur NSosyal, ou NEXT Sosyal, la nouvelle plateforme de réseaux sociaux lancée en Turquie, avec un message exprimant son enthousiasme et sa gratitude.

« Bonjour depuis NSosyal. Je suis ravie de faire partie de notre réseau social, national et indépendant, et j'exprime ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont offert cette fierté à notre nation », a-t-elle déclaré dans son premier message mardi.

« Dans ce monde numérique sécurisé qui nous appartient, nous réfléchirons, produirons et façonnerons l'avenir avec nos valeurs communes. Avec NSosyal, nous sommes prêts pour une toute nouvelle aventure. »

Son entrée sur la plateforme intervient un jour après que le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert son propre compte sur NSosyal.