TURQUIE
La Première Dame turque Emine Erdogan rejoint NEXT Sosyal, le nouveau réseau social turc
NEXT Sosyal a dépassé le seuil du million d'utilisateurs le 16 août et continue de croître rapidement.
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a également publié son premier message sur NEXT Sosyal il y a un jour. / AA
il y a 11 heures

La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a fait ses débuts sur NSosyal, ou NEXT Sosyal, la nouvelle plateforme de réseaux sociaux lancée en Turquie, avec un message exprimant son enthousiasme et sa gratitude.

« Bonjour depuis NSosyal. Je suis ravie de faire partie de notre réseau social, national et indépendant, et j'exprime ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont offert cette fierté à notre nation », a-t-elle déclaré dans son premier message mardi.

« Dans ce monde numérique sécurisé qui nous appartient, nous réfléchirons, produirons et façonnerons l'avenir avec nos valeurs communes. Avec NSosyal, nous sommes prêts pour une toute nouvelle aventure. »

Son entrée sur la plateforme intervient un jour après que le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert son propre compte sur NSosyal.

NSosyal, développé sous la direction de la Fondation de l'Équipe Technologique de Turquie (T3), a dépassé le million d'utilisateurs le 16 août et continue de croître rapidement.

Présentée comme une alternative « propre et sécurisée » aux plateformes mondiales, NSosyal a rapidement grimpé au sommet des magasins d'applications mobiles, se classant récemment comme l'application gratuite la plus populaire dans la catégorie « réseau social ».

Depuis son lancement en version bêta, la plateforme s'est rapidement développée, offrant un espace aux utilisateurs pour partager des idées et du contenu sur l'actualité, la technologie, le mode de vie et les événements actuels.

Le soutien du président et de la Première Dame turcs a marqué un coup de pouce pour NSosyal, renforçant les efforts de la Turquie pour promouvoir des plateformes numériques développées localement.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World
