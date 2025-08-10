MONDE
Éruption du volcan Shinmoedake au Japon
Le Shinmoedake est entré en éruption dimanche, envoyant des colonnes de cendres jusqu'à 3 km de haut. Les autorités ont averti du risque de chute de pierres volcaniques et ont demandé aux gens d'éviter les zones dangereuses.
Vue aérienne de l'éruption du volcan Shinmoedake au Japon / Photo : AP
10 août 2025

Selon les médias locaux japonais, le volcan Shinmoedake est entré en éruption à 5h23 du matin, heure locale, projetant des colonnes de cendres à plus de trois kilomètres au-dessus du cratère.

L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre les dangers liés à la chute de roches volcaniques et aux flux pyroclastiques, composés de gaz et de fragments de roche.

Les nuages de cendres issus de cette éruption se sont déplacés vers le nord-est. Leur trajectoire pourrait atteindre des zones plus éloignées, y compris la ville de Takanabe dans la préfecture de Miyazaki.

Ce volcan est actif de manière intermittente depuis le 27 juin.

Dans un communiqué, l'Agence météorologique japonaise a indiqué qu'il existe un risque de chute de petites roches volcaniques dans un rayon d'environ 14 kilomètres au nord-est du cratère.

L'agence a également averti que les habitants doivent rester vigilants face à la chute de grosses roches dans un périmètre de trois kilomètres autour du cratère, ainsi qu'aux flux pyroclastiques dans un rayon de deux kilomètres.

L'Agence météorologique japonaise a demandé aux habitants des zones proches du volcan d'éviter les activités en plein air et de suivre les consignes de sécurité des autorités locales.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Indonesia & Agencies
