Selon les médias locaux japonais, le volcan Shinmoedake est entré en éruption à 5h23 du matin, heure locale, projetant des colonnes de cendres à plus de trois kilomètres au-dessus du cratère.

L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre les dangers liés à la chute de roches volcaniques et aux flux pyroclastiques, composés de gaz et de fragments de roche.

Les nuages de cendres issus de cette éruption se sont déplacés vers le nord-est. Leur trajectoire pourrait atteindre des zones plus éloignées, y compris la ville de Takanabe dans la préfecture de Miyazaki.

Ce volcan est actif de manière intermittente depuis le 27 juin.