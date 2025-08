Musa Kombi parcourt les limites de la plantation familiale qu'il a héritée à Beni, dans l'est du Congo, en traçant mentalement où se terminent les rangées de café et où commencent celles de cacao.

Il cultivait autrefois de l'arabica sur deux hectares. Aujourd'hui, il ne reste que 0,8 hectare de café.

Le cacao est plus facile à entretenir. Il se vend aussi plus rapidement. Musa ne parle pas d'abandonner, mais plutôt de s'adapter.

À Beni, où l'air frais des montagnes et le sol volcanique faisaient autrefois du café le roi incontesté des cultures de rente, les agriculteurs abandonnent l'arabica et le robusta au profit du cacao.

L'arithmétique derrière leur décision est simple : le cacao demande moins de travail que le café et offre des prix plus élevés à long terme.

Alors, la RDC tourne-t-elle le dos au café malgré une demande mondiale en hausse ?

Bien que les chiffres varient, le café reste un produit d'exportation clé, contribuant de manière significative à l'économie régionale et alimentant les marchés internationaux, notamment en Europe et au-delà.

Selon un rapport récent, la région orientale riche en café de la RDC expédie encore des milliers de tonnes de grains chaque année, le robusta représentant plus de 70 % de la production.

Ce que ces données masquent, c'est un déclin constant de la popularité du café en tant que culture de rente dans ces régions. Les déplacements massifs causés par les conflits ont également perturbé les activités agricoles, entraînant une chute de près de 75 % de la production de café en RDC en 40 ans.

À la fin des années 1980, on estimait que la RDC produisait entre 120 000 et 130 000 tonnes métriques de café par an.

Un produit de qualité

L'avantage biologique du Congo aurait dû être son atout majeur. Les plantations en altitude du pays, s'étendant des montagnes brumeuses de l'est aux forêts denses de la province de l'Équateur, n'ont jamais connu d'engrais chimiques.

Les agriculteurs y cultivent le café comme leurs ancêtres : avec du compost, de la patience et des pluies abondantes.

« Nous utilisons des méthodes de traitement humide transmises de génération en génération », explique Florent Meni, ingénieur agronome à l'Office National des Produits Agricoles du Congo (ONAPAC), à TRT Afrika.