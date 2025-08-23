Un système de défense turc, le drone cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès, a déclaré un haut responsable de la défense.
Grâce à son système de lancement assisté par fusée (RATO), Simsek a décollé du sol pour la première fois et a acquis la capacité d'être utilisé à la fois comme avion cible et pour des missions kamikazes, a expliqué Haluk Gorgun, le chef du Secrétariat des Industries de Défense de la Turquie, sur la plateforme de médias sociaux turque NSosyal.
« Notre industrie de défense a ajouté une capacité critique supplémentaire à son arsenal », a-t-il écrit.
Ce pas en avant est une démonstration concrète de technologies développées entièrement avec des capacités nationales, renforçant ainsi la flexibilité opérationnelle de la Turquie et augmentant son pouvoir de dissuasion, a-t-il ajouté.
« Nous poursuivons notre chemin avec la détermination de produire des solutions innovantes pour répondre aux besoins de défense futurs ».
Il a également remercié les Industries Aérospatiales Turques (ou TUSAŞ), qui ont développé Simsek.