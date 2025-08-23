TURQUIE
1 min de lecture
La Turquie teste avec succès Simsek, un système de drone-cible à grande vitesse
Selon un haut responsable de la défense, le système aéronautique développé par Turkish Aerospace Industries a acquis la capacité d'être utilisé à la fois comme un aéronef cible et dans des missions kamikaze.
La Turquie teste avec succès Simsek, un système de drone-cible à grande vitesse
Le système d'avion cible à grande vitesse Simsek a été développé par Turkish Aerospace Industries. [TRT Haber] / Other
il y a 12 heures

Un système de défense turc, le drone cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès, a déclaré un haut responsable de la défense.

Grâce à son système de lancement assisté par fusée (RATO), Simsek a décollé du sol pour la première fois et a acquis la capacité d'être utilisé à la fois comme avion cible et pour des missions kamikazes, a expliqué Haluk Gorgun, le chef du Secrétariat des Industries de Défense de la Turquie, sur la plateforme de médias sociaux turque NSosyal.

« Notre industrie de défense a ajouté une capacité critique supplémentaire à son arsenal », a-t-il écrit.

Nos recommandations

Ce pas en avant est une démonstration concrète de technologies développées entièrement avec des capacités nationales, renforçant ainsi la flexibilité opérationnelle de la Turquie et augmentant son pouvoir de dissuasion, a-t-il ajouté.

« Nous poursuivons notre chemin avec la détermination de produire des solutions innovantes pour répondre aux besoins de défense futurs ».

Il a également remercié les Industries Aérospatiales Turques (ou TUSAŞ), qui ont développé Simsek.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us