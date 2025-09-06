AFRIQUE
Glissement de terrain au Soudan : Environ 200 enfants sont morts, le sauvetage se poursuit
Save the Children affrime que 150 personnes, dont 40 enfants, ont survécu et reçoivent des soins médicaux.
Des habitants se rassemblent tandis qu'un responsable soudanais annonce la récupération de 300 corps après qu'un glissement de terrain a détruit le village de Tarseen, au Soudan. / Reuters
6 septembre 2025

Un glissement de terrain dévastateur dans la région occidentale du Darfour, au Soudan, a causé la mort d'environ 200 enfants ce week-end, a déclaré vendredi une organisation humanitaire, alors que les opérations de secours se poursuivent dans la zone.

Plus de 1 000 personnes, dont beaucoup ensevelies sous la boue, auraient perdu la vie lors du glissement de terrain survenu le 31 août. Save the Children a indiqué que 150 personnes, dont 40 enfants, ont survécu et reçoivent actuellement des soins médicaux.

« C'est une tragédie dans une tragédie, qui s'ajoute au conflit actuel au Soudan. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles survenues dans le pays », a affirmé Francesco Lanino, directeur des opérations de Save the Children pour le Soudan, à l'Associated Press vendredi.

Le Soudan connaissait déjà l'une des pires crises humanitaires au monde, provoquée par la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 dans la capitale, Khartoum.

Jeudi, les autorités soudanaises ont récupéré les corps de 375 personnes décédées dans le glissement de terrain qui a suivi plusieurs jours de fortes pluies dans le village de Tarasin, situé dans les montagnes de Marrah.

Des organisations comme Save the Children apportent de l'aide aux personnes touchées et facilitent leur relocalisation vers des zones plus sûres, en utilisant des chameaux et des ânes pour le transport.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
