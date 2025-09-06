Un glissement de terrain dévastateur dans la région occidentale du Darfour, au Soudan, a causé la mort d'environ 200 enfants ce week-end, a déclaré vendredi une organisation humanitaire, alors que les opérations de secours se poursuivent dans la zone.

Plus de 1 000 personnes, dont beaucoup ensevelies sous la boue, auraient perdu la vie lors du glissement de terrain survenu le 31 août. Save the Children a indiqué que 150 personnes, dont 40 enfants, ont survécu et reçoivent actuellement des soins médicaux.

« C'est une tragédie dans une tragédie, qui s'ajoute au conflit actuel au Soudan. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles survenues dans le pays », a affirmé Francesco Lanino, directeur des opérations de Save the Children pour le Soudan, à l'Associated Press vendredi.