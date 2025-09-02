AFRIQUE
Darfour : Plus de 1 000 morts dans un glissement de terrain dévastateur
Un seul habitant du village a survécu au drame. Cet événement tragique figure parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente du Soudan.
La tragédie s'est produite dimanche dans le village de Tarasin, situé dans les montagnes de Marrah. / Other
2 septembre 2025

Un glissement de terrain dévastateur a anéanti un village dans la région occidentale du Darfour, au Soudan, faisant au moins 1 000 morts, selon un groupe rebelle contrôlant la zone.

Cet événement tragique figure parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente de ce pays africain.

La tragédie s'est produite dimanche dans le village de Tarasin, situé dans les montagnes de Marrah, au Darfour central, après plusieurs jours de fortes pluies à la fin du mois d'août, a indiqué le Mouvement de Libération du Soudan-Armée dans un communiqué.

« Les premières informations indiquent la mort de tous les habitants du village, estimés à plus d'un millier de personnes. Une seule personne a survécu », précise le communiqué.

Les victimes fuyaient la guerre

Le village a été « complètement rasé », a ajouté le groupe, lançant un appel à l'ONU et aux organisations humanitaires internationales pour obtenir de l'aide afin de récupérer les corps.

Fuyant la guerre acharnée entre l'armée soudanaise et les Forces de Soutien Rapide (RSF) dans l'État du Darfour du Nord, les habitants avaient cherché refuge dans la région des montagnes de Marrah, où la nourriture et les médicaments sont insuffisants.

Cette guerre civile, qui dure depuis deux ans, a plongé plus de la moitié de la population dans une situation de crise alimentaire et a contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers. La capitale de l'État du Darfour du Nord, Al Fashir, est également sous le feu des combats.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
