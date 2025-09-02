Un glissement de terrain dévastateur a anéanti un village dans la région occidentale du Darfour, au Soudan, faisant au moins 1 000 morts, selon un groupe rebelle contrôlant la zone.

Cet événement tragique figure parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente de ce pays africain.

La tragédie s'est produite dimanche dans le village de Tarasin, situé dans les montagnes de Marrah, au Darfour central, après plusieurs jours de fortes pluies à la fin du mois d'août, a indiqué le Mouvement de Libération du Soudan-Armée dans un communiqué.

« Les premières informations indiquent la mort de tous les habitants du village, estimés à plus d'un millier de personnes. Une seule personne a survécu », précise le communiqué.

Les victimes fuyaient la guerre