Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré la Journée de la commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et des sports.

Dans un message partagé lundi par la Direction de la communication de la Turquie sur X, Erdogan a souligné l'importance historique du 19 mai, marquant le début de la guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de la Turquie, en 1919.

“Nous protégeons la patrie et la République – des héritages sacrés confiés par nos ancêtres – et nous prenons des mesures pour faire progresser et élever la République de la Turquie, qui perdurera à jamais, dans tous les domaines”, a déclaré le président turc.

Erdogan a insisté sur le fait qu'il considère la jeunesse turque non seulement comme les architectes de l'avenir, mais aussi comme une force motrice du changement, affirmant qu'il croit “sincèrement” qu'avec leur énergie, leur détermination et leurs rêves – portant l'héritage de “notre civilisation dans leur cœur” – la jeunesse turque marquera son époque comme étant le “Siècle de la Turquie”.

L'avenir de la Turquie

Dans la construction de l'avenir de la Turquie, “nous résolvons et éliminons définitivement” tout problème susceptible de gaspiller l'énergie de la jeunesse turque et les ressources du pays avec des “discussions infructueuses”, a-t-il indiqué.

“Nous travaillons de toutes nos forces pour tenir notre promesse de laisser à notre jeunesse un pays paisible et serein, à la pointe de la technologie et prospère.”

« Nous offrons des opportunités à notre jeunesse pour découvrir leur potentiel dans tous les domaines, de la science à l'art, du sport à l'agriculture, de la diplomatie aux technologies nucléaires, et nous marchons main dans la main avec notre jeunesse pour réaliser notre idéal d'une Turquie grande et puissante », a noté le président.

Il a ajouté qu'ils continueront à soutenir tous les jeunes turcs qui travaillent sans relâche pour atteindre leurs objectifs, ne renoncent jamais et souhaitent glorifier davantage l'héritage civilisationnel qu'ils ont hérité de leurs ancêtres.

Journée de la jeunesse et des sports

Le président turc a précisé qu'ils maintiendront toujours leur détermination à travailler plus dur et à accomplir davantage pour la jeunesse turque en leur attribuant chaque succès de la Turquie, “qui est devenue un pays central en se renforçant et en consolidant sa position grâce aux mesures que nous avons prises”.

Erdogan a également rendu hommage “à tous les héros de notre guerre d'indépendance, en particulier Gazi Mustafa Kemal”.

Le 19 mai 1919 est le jour où Atatürk, qui deviendra plus tard le fondateur de la République de Turquie, est arrivé dans la ville de Samsun, sur la mer Noire, depuis Istanbul, pour lancer la guerre qui, quatre ans plus tard, a transformé la nation en une Turquie moderne.

En 1938, Atatürk a dédié le 19 mai à la jeunesse de la nation turque en tant que Journée de la jeunesse et des sports, une fête nationale où les jeunes participent à des activités sportives et culturelles avec des cérémonies officielles à travers le pays.