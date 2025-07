Trois ressortissants indiens travaillant au Mali ont été victimes d'un enlèvement mardi dans une cimenterie de l'ouest du pays lors d'une attaque armée, a annoncé New Delhi.

Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué mercredi soir que les trois hommes avaient été kidnappés mardi lors d'"une attaque coordonnée" menée par "un groupe d'assaillants armés" sur le site de l'usine à Kayes.

Cette grande ville de l'ouest malien a été le théâtre mardi d'attaques terroristes contre des positions de l'armée, comme six autres localités maliennes.

"Le gouvernement indien a appris que de nombreuses installations militaires et gouvernementales avaient été attaquées par des terroristes dans l'ouest et le centre du Mali le 1er juillet", indique le communiqué de New Delhi.

Les assaillants, dont l'affiliation n'a pas été mentionnée par la diplomatie indienne, "ont pris de force trois ressortissants indiens en otage", selon le communiqué.

Contact entre New Delhi et Bamako

L'ambassade indienne à Bamako est en relation avec le gouvernement malien ainsi qu'avec les proches des personnes enlevées, a ajouté la même source, qui n'a pas dit si elle était en contact avec les assaillants.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, ainsi que de groupes criminels communautaires.

Les groupes terroristes ont récemment intensifié leurs offensives contre les armées au Sahel, à travers des raids sanglants au Mali ou encore des opérations au Burkina et au Niger.