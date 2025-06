Le directeur adjoint politique de la radiodiffusion d'État iranienne a déclaré que l'Iran avait évacué des matériaux de trois sites nucléaires avant d'être attaqué par les États-Unis.

Voici les premières réactions des dirigeants dans le monde

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU : « Je suis profondément alarmé par l'usage de la force par les États-Unis contre l'Iran aujourd'hui. Il s'agit d'une escalade dangereuse dans une région déjà au bord du gouffre – et d'une menace directe pour la paix et la sécurité internationales. »

Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël : « Félicitations, Président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires de l'Iran avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis changera l'histoire... L'histoire retiendra que le Président Trump a agi pour empêcher le régime le plus dangereux du monde d'acquérir les armes les plus dangereuses du monde. »

Yvan Gil, Ministre des Affaires étrangères du Venezuela : « Le Venezuela condamne l'agression militaire des États-Unis contre l'Iran et exige une cessation immédiate des hostilités. La République bolivarienne du Venezuela condamne fermement et catégoriquement le bombardement effectué par l'armée américaine, à la demande de l'État d'Israël, contre les installations nucléaires de la République islamique d'Iran, y compris les complexes de Fordow, Natanz et Ispahan. »

Ministère des Affaires étrangères du Mexique : « Le ministère appelle d'urgence à un dialogue diplomatique pour la paix entre les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient. Conformément à nos principes constitutionnels de politique étrangère et à la conviction pacifiste de notre pays, nous réitérons notre appel à désamorcer les tensions dans la région. La restauration de la coexistence pacifique entre les États de la région est la priorité absolue. »

Miguel Diaz-Canel, Président de Cuba : « Nous condamnons fermement le bombardement des installations nucléaires de l'Iran par les États-Unis, qui constitue une dangereuse escalade du conflit au Moyen-Orient. Cette agression viole gravement la Charte des Nations Unies et le droit international et plonge l'humanité dans une crise aux conséquences irréversibles. »

L'Arabie saoudite exprime sa « grande inquiétude » face aux attaques américaines contre les installations nucléaires iraniennes et exhorte la communauté internationale à redoubler d'efforts pour trouver une solution politique.

Le président américain Donald Trump met en garde l'Iran contre toute riposte, affirmant que les États-Unis « s'attaqueraient » à d'autres cibles en Iran après des frappes qui, selon lui, ont « anéanti » des sites nucléaires iraniens. Trump menace de nouvelles frappes si l'Iran ne fait pas la paix « rapidement ».