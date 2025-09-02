AFRIQUE
Bassirou Diomaye Faye : "L'Afrique pourrait nourrir le monde"
L'Afrique a "tout ce dont elle a besoin" pour devenir autosuffisante en matière alimentaire, déclare le président sénégalais à l'ouverture d'un forum à Dakar
Les dirigeants ont discuté des moyens de donner aux jeunes les moyens de prendre en charge l'avenir de l'agriculture en Afrique. / Others
2 septembre 2025

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye affirme que l'Afrique pourrait nourrir le monde entier, en soulignant que la jeunesse doit être au cœur de la transformation agricole.

Lors de la session d'ouverture du Forum des systèmes alimentaires africains, tenue lundi dans la capitale sénégalaise Dakar, Faye a déclaré que l'Afrique dispose de “tout ce qu'il faut” pour devenir autosuffisante en matière alimentaire et pourrait contribuer à “nourrir le monde entier”.

Il a ajouté : “Avec 65 % des terres arables mondiales, une jeunesse créative et d'immenses ressources, notre continent possède les atouts nécessaires pour construire sa souveraineté alimentaire”.

Faye a exhorté l'Afrique à compter sur elle-même pour atteindre la sécurité alimentaire et à adopter une approche axée sur les solutions, en insistant sur la nécessité d'investissements massifs dans la gestion de l'eau, l'innovation, la transformation locale et le commerce intra-africain.

“L'Afrique ne manque de rien”

Lors du sommet annuel, le président rwandais Paul Kagame a averti que l'Afrique “ne peut pas continuer à dépendre du reste du monde alors que nous avons tout, que nos populations savent quoi faire, et qu'il ne manque vraiment rien”.

“Nous devons passer des paroles aux actes. La jeunesse doit également se mobiliser et faire correspondre ses revendications à des actions concrètes”, a-t-il ajouté.

Le Forum des systèmes alimentaires africains, qui se déroule jusqu'au 5 septembre, vise à rassembler les parties prenantes pour promouvoir des systèmes agroalimentaires durables et inclusifs à travers le continent.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
