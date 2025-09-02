Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye affirme que l'Afrique pourrait nourrir le monde entier, en soulignant que la jeunesse doit être au cœur de la transformation agricole.

Lors de la session d'ouverture du Forum des systèmes alimentaires africains, tenue lundi dans la capitale sénégalaise Dakar, Faye a déclaré que l'Afrique dispose de “tout ce qu'il faut” pour devenir autosuffisante en matière alimentaire et pourrait contribuer à “nourrir le monde entier”.

Il a ajouté : “Avec 65 % des terres arables mondiales, une jeunesse créative et d'immenses ressources, notre continent possède les atouts nécessaires pour construire sa souveraineté alimentaire”.

Faye a exhorté l'Afrique à compter sur elle-même pour atteindre la sécurité alimentaire et à adopter une approche axée sur les solutions, en insistant sur la nécessité d'investissements massifs dans la gestion de l'eau, l'innovation, la transformation locale et le commerce intra-africain.