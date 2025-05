"La Hongrie quitte la CPI. Le gouvernement va entamer la procédure de retrait, en accord avec le cadre international légal", a annoncé sur Facebook Gergely Gulyas, directeur de cabinet du Premier ministre nationaliste Viktor Orban.

Selon la décision annoncée par Gergely Gulyas, chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, le processus de retrait de la Cour, basée à La Haye, débutera aujourd'hui

Cette décision est conforme aux obligations constitutionnelles et juridiques internationales du pays, a-t-il affirmé.

Budapest a dénoncé à plusieurs reprises une institution jugée "politiquement biaisée" et a décidé de franchir le pas dans le sillage de Donald Trump, qui a imposé en février des sanctions à la Cour pour ce qu'il a qualifié d' “actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié Israël”.

Netanyahu redoute un mandat d’arrêt de la CPI - TRT Afrika Benjamin Netanyahu redoute d’être poursuivi par la CPI pour des crimes de guerre commis dans le cadre de l’offensive militaire à Gaza, selon des médias israéliens. 🔗

Contactée par l'AFP, la Cour basée à La Haye (Pays-Bas) s'est refusée à tout commentaire.

La CPI a rappelé "l'obligation légale" de Budapest et sa "responsabilité envers les autres États parties" pour exécuter les décisions.

"En cas d'inquiétudes sur leur coopération avec la Cour, les Etats peuvent la consulter", souligne son porte-parole Fadi El Abdallah. "Mais il ne leur appartient pas de déterminer unilatéralement le bien-fondé des décisions juridiques de la CPI".

Le retrait d'un État ne prend effet qu'un an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'Onu.

Netanyahu à Budapest

Cette nouvelle du retrait de la Hongrie de la CPI fait suite à l'arrivée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Hongrie pour une visite officielle de quatre jours.

La visite du Premier ministre israélien Netanyahu en Hongrie marque sa première visite en Europe depuis que la CPI a émis un mandat d'arrêt à son encontre en novembre dernier, suite à des accusations de crimes de guerre à Gaza.

Des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont appelé la Hongrie à arrêter Netanyahu s'il se rend dans le pays et à le remettre à la CPI.

L’Afrique du Sud espère un mandat de la CPI contre Netanyahu - TRT Afrika L’Afrique du Sud dit s’attendre à la délivrance, cette semaine, d’un mandat d’arrêt de la CPI contre le Premier-ministre israélien entre autres. 🔗

En novembre dernier, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions militaires à Gaza, où il a tué plus de 50 400 personnes depuis les attaques du 7 octobre 2023 du groupe palestinien Hamas.

À ce jour, seuls deux États ont claqué la porte de la Cour : le Burundi et les Philippines.

Fondée en 2002, la Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis dans le monde, lorsque les pays n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes.

Elle compte aujourd'hui 125 États membres ayant ratifié le statut de Rome, son traité fondateur.

Le président russe Vladimir Poutine est, pour sa part, visé depuis mars 2023 par un mandat pour le crime de guerre présumé de déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie.

Sur les 60 mandats d'arrêt délivrés depuis 2002, seuls 21 avaient été exécutés, avant la récente arrestation de l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp