Les deux matchs aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine disputés samedi se sont soldés par des scores nuls et vierges, offrant un avantage aux clubs égyptiens Al Ahly et Pyramids pour les rencontres retour prévues le week-end prochain.

Les tenants du titre, Al Ahly, en quête d’un cinquième sacre en six ans, ont tenu en échec les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud au Loftus Versfeld à Pretoria.

Plus tard dans la journée, les Pyramids ont également assuré un match nul à l’extérieur face aux Orlando Pirates à Soweto.

Al Ahly, détenteur d’un record de 12 titres en Ligue des champions, a vu le ballon franchir deux fois les filets des Sundowns, mais les deux buts ont été annulés pour hors-jeu.

Leur attaquant slovène, Nejc Gradisar, a également frappé la barre transversale lors de la première mi-temps.

Le VAR annule des buts

Les hôtes ont dominé la possession du ballon, mais n’ont pas réussi à percer la défense égyptienne bien organisée.

La situation était similaire pour les Pirates au stade d’Orlando, où les Pyramids ont également fait preuve de solidité défensive.

Les Pyramids ont réussi à franchir deux fois la défense des Pirates, mais le VAR a annulé le premier but pour hors-jeu et le second pour une main.

Les matchs retour se joueront dans la capitale égyptienne vendredi : Al Ahly accueillera les Sundowns au stade international du Caire, ensuite Pyramids les joueront contre les Pirates au stade de la Défense Aérienne de la ville.

Les vainqueurs des scores cumulés accéderont à la finale en deux manches prévue fin mai et début juin.