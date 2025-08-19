L'administration du président Donald Trump a révoqué plus de 6 000 visas étudiants pour dépassement de durée de séjour et infractions à la loi, y compris une petite minorité pour « soutien au terrorisme », a déclaré lundi un responsable du département d'État.

Cette décision, rapportée pour la première fois par Fox Digital, intervient alors que l'administration Trump a adopté une approche particulièrement stricte envers les visas étudiants dans le cadre de sa répression contre l'immigration illégale, renforçant les contrôles sur les réseaux sociaux et élargissant les procédures de filtrage.

Des directives du département d'État cette année ont ordonné aux diplomates américains à l'étranger de rester vigilants face à tout candidat que Washington pourrait considérer comme hostile aux États-Unis ou ayant un passé d'activisme politique.

Environ 4 000 visas ont été annulés parce que les visiteurs avaient enfreint la loi, la grande majorité pour des agressions, a indiqué le responsable lundi. La conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues ainsi que les cambriolages figuraient parmi les autres infractions, a-t-il ajouté.

Environ 200 à 300 visas ont été révoqués pour des raisons liées au terrorisme, a précisé le responsable, citant une règle d'inéligibilité des visas dans le Foreign Affairs Manual du département d'État. Cette règle identifie les motifs d'inéligibilité comme « participation à des activités terroristes » et « liens avec certaines organisations terroristes ».

Le responsable n'a pas précisé quels groupes étaient soutenus par les étudiants dont les visas ont été révoqués.