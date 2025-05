Par Pauline Odhiambo

Ils travaillent dans le silence, leurs triomphes souvent ignorés, leurs luttes rarement reconnues.

À travers l'Afrique, les infirmiers et infirmières sont la colonne vertébrale du secteur de la santé, prodiguant des soins là où les ressources sont rares, les infrastructures surchargées, et où des décisions de vie ou de mort sont prises dans des conditions impossibles.

Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en lumière les disparités entre responsabilités et incitations : les infirmiers africains fournissent 43 % d'heures de soins en plus que la moyenne mondiale, mais disposent de 62 % de ressources en moins.

Alors que près de deux millions d'infirmiers ont rejoint la profession dans le monde depuis 2018, l'Afrique reste gravement sous-dotée. Le continent abrite 17 % de la population mondiale, mais ne compte que 3 % des infirmiers.

Les conséquences sont graves. Le Soudan du Sud ne compte que trois infirmiers pour 10 000 habitants, bien en dessous de la moyenne mondiale. 76 % des infirmiers du continent déclarent travailler régulièrement sans médicaments essentiels, tandis que jusqu'à 58 % doivent réutiliser du matériel à usage unique en raison des pénuries.

Ce n'est pas seulement une crise de chiffres ; c'est une crise de survie.

Dans un hôpital rural au Kenya, l'infirmière Sanaiyan Torome fait face à cette réalité quotidiennement. Lors d'une journée épuisante de 17 heures, elle a assisté une mère portant des jumeaux à travers une grossesse compliquée, aidé à l'accouchement de deux autres bébés, traité des cas de paludisme et stabilisé une victime d'accident de moto.

Sanaiyan n'avait qu'un seul collègue infirmier pour l'aider à traverser cette nuit sans incident majeur. Juste avant la fin de son marathon, un autre défi est apparu. « Une femme en travail obstrué est arrivée au petit matin. Je savais que le générateur pouvait tomber en panne à tout moment », raconte-t-elle à TRT Afrika.

« J'ai dû faire un choix difficile. Est-ce que je priorise la machine à oxygène ou les lumières de la salle d'opération ? À ce moment-là, vous réalisez qu'aucun infirmier ne devrait avoir à prendre cette décision seul. »

Le cœur des soins de santé

Ce sont les histoires méconnues des infirmiers africains accomplissant des miracles dans l'ombre de défis écrasants.

« Nous ne sommes pas seulement en sous-effectif ; nous sommes sous-équipés », s’alarme l'infirmier Mahamadou Cissé d'une clinique au Mali, en montrant un tensiomètre dont les bords déchirés sont réparés avec du ruban adhésif.

« Que ce soit des patients partageant un lit, nous réutilisant des gants, ou devant choisir qui reçoit de l'oxygène – ce n'est pas l'infirmerie que j'ai apprise », soupire Mahamadou.

Le rapport State of the World’s Nursing pour 2025 souligne l'ironie du fait que 23 % des infirmiers dans les pays à revenu élevé soient formés à l'étranger, beaucoup venant d'Afrique.

« Chaque fois qu'un autre collègue part pour l'Europe, une partie de moi comprend », déclare Chioma Okeke, une infirmière basée à Lagos. « Mais ensuite, je regarde mon service pédiatrique et je me demande qui prendra soin de ces enfants si nous partons tous ? »

La Journée internationale des infirmiers, célébrée chaque année le 12 mai, est un hommage aux épuisés guerriers de la santé en première ligne comme Chioma.

Dans une région rurale du Malawi, l'infirmier communautaire James Kalonga parcourt 12 kilomètres par jour entre les villages.

« Ma 'clinique' est n'importe quel arbre offrant de l'ombre », plaisante-t-il en tapotant le sac médical contenant tout son matériel.

James a vacciné plus de 1 200 enfants cette année seulement.

Soigner de vieilles blessures

Le récent changement de politique de santé au Ghana, incluant des augmentations de salaire, des conditions de travail améliorées et des initiatives de développement de carrière, vise à ralentir l'émigration des infirmiers.

Cependant, avec 47 % de la population africaine n'ayant pas accès aux services de santé essentiels, le secteur infirmier nécessite un renforcement urgent.

À l'échelle mondiale, près de 33 % des infirmiers ont moins de 35 ans, mais en Afrique, beaucoup luttent contre l'épuisement dû au sous-effectif et au manque général de soutien.

« J'ai vu des infirmiers s'effondrer après leurs gardes », affirme Zuena Mugisha, une sage-femme en Ouganda. « Il n'y a pas de temps pour se reposer, pas de soutien psychologique. Nous continuons simplement. »

Seulement 42 % des pays dans le monde offrent un soutien en santé mentale aux infirmiers, ce qui est perçu comme une omission flagrante, surtout après les traumatismes causés par la pandémie.

L'OMS Afrique a lancé une campagne lors de cette Journée internationale des infirmiers avec trois objectifs clés : tripler le recrutement d'infirmiers dans les zones sous-desservies, établir des normes minimales de sécurité dans les établissements de santé, et sécuriser les chaînes d'approvisionnement d'urgence pour garantir que les infirmiers disposent des outils nécessaires pour fournir des soins de qualité.

« Bien que ce rapport contienne des nouvelles encourageantes pour les infirmiers, la colonne vertébrale des soins de santé, nous ne pouvons ignorer les inégalités persistantes dans le paysage mondial des soins infirmiers », a souligné le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, avant son lancement.

« J'exhorte les pays et les partenaires à utiliser ce rapport comme un guide, nous montrant d'où nous venons, où nous en sommes et où nous devons aller – rapidement. »

Pour des milliers d'infirmiers à travers l'Afrique, ces défis sont plus que des statistiques ; ce sont des expériences vécues.

C'est un autre jour à l'hôpital rural kenyan où travaille Sanaiyan. Aux premières lueurs de l'aube, elle vérifie le générateur, espérant qu'il y ait suffisamment de carburant pour alimenter la salle d'opération pour la césarienne à venir.

« Nous n'avons pas seulement besoin de plus d'infirmiers ; nous avons besoin de systèmes qui nous valorisent et nous soutiennent pour maintenir nos patients en bonne santé », confie-t-elle à TRT Afrika. « On nous appelle souvent des héros. Mais les héros ont aussi besoin d'aide. »