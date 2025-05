Les autorités nigériennes ont annoncé, mercredi, le lancement d'un projet de création d'une raffinerie de l'or. L'annonce a été faite par le ministre nigérien des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, qui a signé un accord dans ce sens avec la société internationale Suvarna Royal Gold Trading représentée par son Président directeur général Pattni Kamlesh Mansukhal Damji.

"Cette signature incarne une volonté politique ferme portée par les plus hautes autorités de la Refondation, de faire du secteur minier un véritable levier de souveraineté, de prospérité et de dignité nationale", a indiqué le ministre nigérien, précisant que le projet vise "à installer au Niger une raffinerie d'or, une unité de fabrication des bijoux, ainsi qu'une unité de taille et de polissage des pierres précieuses".

Il a ajouté que "désormais l'or du Niger ne sera plus seulement extrait, il sera transformé ici au profit des Nigériens".

Reprendre le contrôle total des ressources naturelles

Le Niger dispose de plusieurs mines d'or, notamment dans la région d'Agadez (nord) près de la frontière algérienne et dans la région de Tillabéri (ouest) près de la frontière du Burkina Faso. Cependant, seule la mine de Samira, dans la région de Tillabéri, est exploitée de manière industrielle, les autres mines étant livrées à l'exploitation artisanale.

Selon les données du dernier rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), le Niger a produit 2,424 tonnes d'or en 2023, dont 177,54 kilogrammes de production industrielle et 2,246 tonnes de production artisanale.

Depuis le coup d'Etat du 26 juillet 2023, le Niger s'est engagé dans une démarche visant à reprendre le contrôle total de ses ressources naturelles.