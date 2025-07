Sous un soleil de plomb dans une région semi-aride du nord du Kenya, Lonyang'ata Ewoi observe avec inquiétude son troupeau de chèvres grignoter l'herbe rare et desséchée.

Depuis des décennies, ce pasteur de 58 ans et sa famille dépendent de l'élevage pour leur subsistance. Mais aujourd'hui, ils font face à une réalité que leurs ancêtres n'auraient jamais imaginée : la terre qui les nourrissait se dégrade rapidement, aggravée par le changement climatique.

« Les pluies sont imprévisibles, l'herbe disparaît et les maladies tuent nos animaux », confie Ewoi à TRT Afrika. « Si rien ne change, nos enfants n'auront aucun avenir dans l'élevage. »

Les difficultés du nord du Kenya reflètent celles de nombreux autres pays du continent, où 270 millions de personnes dépendent de l'élevage pour se nourrir, générer des revenus et préserver leur identité culturelle.

Face à la pression croissante sur les terres et les moyens de subsistance, le Kenya devient un terrain d'expérimentation pour des solutions durables. Le 2 juillet, des représentants de 32 pays africains se sont réunis à Nairobi pour une conférence du Programme intégré des systèmes alimentaires du Fonds pour l'environnement mondial.

Cet événement, co-organisé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole, visait à transformer les systèmes alimentaires pour qu'ils soient régénératifs, respectueux de la nature, résilients, inclusifs et sans pollution.

« Les aliments d'origine animale sont essentiels pour la nutrition et les moyens de subsistance, mais le secteur doit évoluer pour équilibrer croissance, durabilité, équité et santé », explique Marialia Lucio Restrepo de la division production animale et santé de la FAO.

Les statistiques soulignent l'urgence de changer et de s'adapter. L'élevage représente 62 % des émissions de gaz à effet de serre agricoles en Afrique, principalement dues aux bovins. Les maladies zoonotiques, les pénuries de fourrage et les conflits fonciers complètent le tableau des menaces pesant sur ce secteur.

Mais comme le montre le Kenya, il est possible d'inverser la tendance. Les unités laitières en stabulation libre du pays réduisent la pression sur les pâturages, soutenues par des innovations climato-intelligentes en matière de fourrage.

« Les infrastructures vertes, comme les arbres, doivent être intégrées aux systèmes d'élevage pour préserver la santé environnementale », affirme Michael Misiko, expert en conservation. « Établir des systèmes alimentaires résilients grâce à ces méthodes intégrées peut sembler simple, mais c'est crucial pour la durabilité », ajoute-t-il.

Stratégies panafricaines

Alors que le Kenya trace sa voie, certains pays voisins explorent des moyens alternatifs pour lutter contre la crise. La Tanzanie intègre l'agriculture, la pêche et l'élevage, en utilisant les balles de riz pour fabriquer des aliments pour animaux nutritifs.

« De telles méthodes sont importantes pour relier les agriculteurs à des marchés durables pour les déchets agricoles et d'élevage », souligne Ezekiel Petro Maro de l'Institut de recherche sur l'élevage en Tanzanie. « Ces mêmes déchets peuvent également être utilisés pour restaurer les écosystèmes et promouvoir une gestion efficace des pâturages. »

Le long de la plaine inondable du fleuve Niger, le Nigeria restaure des réserves de pâturage et des herbes indigènes tout en autonomisant les femmes et les jeunes impliqués dans l'agriculture intégrée. Cela fait partie d'initiatives plus larges visant à réduire les affrontements meurtriers fréquents entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires.

Plus au sud, l'Eswatini restaure 30 000 hectares de terres dégradées et innove avec des solutions d'alimentation durable comme les larves de mouches soldats noires – une alternative riche en protéines et à faible coût.

« Ce projet ne concerne pas seulement une meilleure alimentation ; il s'agit de transformer les systèmes alimentaires et d'améliorer les communautés rurales », dixit Thulani Owen Sibiya du ministère de l'agriculture de l'Eswatini.

Agents de changement

Young Professionals for Agricultural Development (YPARD), une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir des systèmes agroalimentaires durables, estime que les solutions portées par les jeunes pourraient transformer le secteur de l'élevage.

« Les jeunes agriculteurs apportent des idées nouvelles, des outils numériques aux pratiques durables », déclare un représentant de YPARD. « Ils doivent être écoutés, car leur implication est déterminante pour orienter les efforts mondiaux vers des systèmes d'élevage résilients et équitables, améliorables en un clic. »

Les femmes jouent également un rôle central dans cette transformation. En Éthiopie, l'éleveuse de vaches laitières Alemnesh Teklu fait face à des défis qui résonnent dans toute la région.

« Nous manquons de fourrage de qualité, de services vétérinaires et de marchés équitables. Les femmes comme moi travaillent dur pour nourrir nos familles, mais nous avons besoin de plus de soutien pour rendre l'élevage durable », confie Teklu à TRT Afrika.

Elle est convaincue que les interventions peuvent faire la différence. « Lorsque les projets atteignent les agricultrices, lorsque nous recevons des formations et du soutien, nous ne faisons pas que survivre. Nous prospérons. Notre bétail peut nourrir nos familles et régénérer la terre. »

Les pasteurs comme Lonyang'ata Ewoi envisagent la promesse d'une transformation durable du secteur de l'élevage avec un optimisme prudent.

« Si nous pouvons restaurer nos pâturages et trouver de meilleures façons de nourrir nos animaux, mes enfants pourraient encore hériter d'un avenir dans l'élevage », dit-il.

Alors que le Kenya montre l'exemple, la transformation des systèmes d'élevage ne concerne pas seulement les animaux ou l'économie ; il s'agit aussi de préserver des modes de vie tout en s'adaptant à un avenir climatique incertain.