Le président Faustin Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, a déclaré en juillet son intention de briguer un troisième mandat.

Il est reconnu pour avoir amélioré la situation sécuritaire après des années de conflit.

Le mois dernier, plus de 70 rebelles ont été désarmés et démobilisés, selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Ceux qui se sont rendus appartiennent aux groupes rebelles Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) et Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).