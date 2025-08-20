La République centrafricaine (RCA) organisera ses élections générales le 28 décembre, après plusieurs reports, a confirmé un responsable gouvernemental mardi.
Les citoyens voteront pour les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, a indiqué Bruno Yapande, ministre de l'administration territoriale, lors d'une rencontre avec l'autorité électorale, qui se concentre actuellement sur la mise à jour du fichier électoral.
Le processus électoral progresse rapidement, malgré certains défis, a-t-il ajouté.
Environ 2,3 millions d'électeurs sont inscrits, et la publication de la liste électorale définitive est prévue pour le 29 août, a précisé le ministre.
Le président brigue un troisième mandat
Le président Faustin Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, a déclaré en juillet son intention de briguer un troisième mandat.
Il est reconnu pour avoir amélioré la situation sécuritaire après des années de conflit.
Le mois dernier, plus de 70 rebelles ont été désarmés et démobilisés, selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).
Ceux qui se sont rendus appartiennent aux groupes rebelles Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) et Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).