Les produits de pointe de l'industrie de défense turque sont présentés pour la première fois au Salon international de l'industrie de défense (IDEF) 2025 à Istanbul, incluant des missiles hypersoniques à longue portée et le premier bateau d'attaque conçu localement par le pays.

Pour sa 17e édition, le salon IDEF 2025, qui se déroule sur six jours, a ouvert ses portes mardi.

L’événement, organisé par KFA Fairs avec le soutien de la Présidence des Industries de Défense de Turquie et de la Fondation des Forces Armées Turques, compte TRT et Anadolu comme partenaires de communication internationaux.

Les principales entreprises turques de l'industrie de défense se démarquent à l'IDEF 2025 avec des produits exposés pour la première fois.

Parmi les nouveautés, Roketsan, leader turc dans les technologies de roquettes, missiles et munitions, a attiré une attention particulière.

Au rang des six nouveaux systèmes présentés pour la première fois, le missile balistique hypersonique Tayfun Block-4 a suscité un grand intérêt.

Ce missile, atteignant des vitesses hypersoniques, mesure 10 mètres (33 pieds) de long et pèse 7 200 kilogrammes (15 873 livres).

Roketsan a également dévoilé la capsule Akata Atmaca, le missile air-air Gokbora à longue portée, la munition rôdeuse polyvalente Eren, le système de missile balistique 300 ER et le véhicule de lancement de satellites Simsek-2.

Le géant turc de la défense Aselsan a présenté le système de défense aérienne à lancement vertical Goksur VLS, le véhicule sous-marin autonome Deringoz 100L/300 et le radar multifonction 4D Cenk 350-N.

STM, une autre entreprise de défense turque, a dévoilé pour la première fois un modèle du premier bateau d'attaque rapide conçu localement en Turquie.

Selon l'entreprise, ce bateau national a été conçu pour répondre aux besoins opérationnels modernes des Forces navales turques.

Il sera utilisé dans des missions de guerre de surface, dans des positions d'attente et de dissimulation, rendant sa détection et son identification difficiles pour l'ennemi.

FNNS Defence Systems a également exposé le véhicule de combat blindé Pars Izci 8x8, qui a ouvert le défilé et est devenu le premier véhicule de combat blindé 8x8 à entrer dans l'inventaire des Forces armées turques.

Ce véhicule offre des avantages tactiques grâce à son design spécial pour les opérations de reconnaissance et de sécurité intérieure, ainsi qu'à sa grande capacité de conscience situationnelle.

BMC, un fabricant majeur de véhicules terrestres pour l'industrie de défense, a également dévoilé trois nouveaux véhicules pour la première fois à l'IDEF.

Parmi eux figurent le transporteur blindé de personnel et de cargaison Turan 4x4, le véhicule de récupération blindé Zeybek 8x8, le transporteur de chars blindé Zeybek 8x8, le véhicule tactique à roues de cinq tonnes Zeybek 4x4 et le véhicule de combat blindé Altug 8x8.

RELATED TRT Global - L'entreprise turque Havelsan développe un système d'IA sécurisé pour les entreprises

Havelsan a également présenté une large gamme de produits et services, incluant des architectures de commandement et de contrôle multi-domaines, des systèmes d'aide à la décision soutenus par l'IA, des équipes mixtes homme-machine et des cadres opérationnels hybrides.

La mitrailleuse lourde de 12,7x99 mm, produite localement par Repkon, a été exposée pour la première fois à l'IDEF.

Karel Defence Technologies vise à répondre aux besoins futurs en matière de sécurité et de communication avec trois solutions de nouvelle génération : des réseaux mobiles privés 5G, des passerelles de communication embarquées et un système de casque opérationnel MOBAT.

Une solution de défense innovante, résultant de l'intégration du système d'arme à énergie dirigée Alka développé par Roketsan et du véhicule hybride Kaplan produit par FNSS, a été présentée pour la première fois à l'IDEF 2025.

Nurol Makina a également dévoilé pour la première fois le « véhicule militaire électrique du futur », l'eNMS-L, à l'IDEF 2025.