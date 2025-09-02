AFRIQUE
1 min de lecture
Guinée : Les médias de nouveau autorisés à donner la parole aux partis politiques suspendus
La semaine dernière, la régulateur avait interdit aux médias de donner la parole aux partis politiques suspendus ou dissous avant le référendum, prévu ce mois de septembre.
Guinée : Les médias de nouveau autorisés à donner la parole aux partis politiques suspendus
La Guinée est sous régime militaire depuis 2021. Photo : Présidence de la Guinée / TRT Afrika Français
2 septembre 2025

Les médias en Guinée pourront donner la parole aux partis interdits avant le référendum de septembre, a déclaré le président de l'autorité de régulation des médias du pays, revenant ainsi sur une décision antérieure interdisant une telle couverture.

Le pays d'Afrique de l'Ouest organisera un référendum le 21 septembre, qui devrait ouvrir la voie à un retour à un régime civil après la prise de pouvoir par l'armée en 2021.

La semaine dernière, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, avait interdit aux médias de donner la parole aux partis politiques suspendus ou dissous.

Dans une note envoyée à l'AFP lundi, la HAC a indiqué que les médias "doivent veiller au respect du principe d'accès équitable à leurs chaînes, colonnes et pages", sans mentionner l'interdiction.

Nos recommandations

Recommandations

Interrogé par l'AFP lundi, Diallo a déclaré que les médias pouvaient donner la parole aux partis suspendus ou dissous par le gouvernement de transition.

Il a précisé que ses propos de jeudi "étaient des recommandations, et que seul le document final de la HAC peut servir de règles pour la campagne."

SOURCE DE L'INFORMATION:AFP
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us